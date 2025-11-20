El RENATRE aumentó 5% los topes de la prestación por desempleo para trabajadores rurales + Seguir en









La resolución 120/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, fijó nuevos montos mínimos y máximos del beneficio a partir del 1° de diciembre, y dejó sin efecto la actualización dispuesta en octubre.

El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) oficializó este jueves un nuevo incremento en la prestación por desempleo del Sistema Integral de Prestaciones por Desempleo, establecido por la Ley 25.191.

La resolución 120/2025, fechada el 19 de noviembre y publicada hoy en el Boletín Oficial, dispuso un aumento del 5% en los topes del beneficio ordinario, que desde el 1° de diciembre de 2025 pasarán a ser de $346.500 para el monto máximo y $173.250 para el mínimo.

La medida, que lleva las firmas de José A. Voytenco y Abel F. Guerrieri, deja sin efecto la resolución 109/25 -publicada en octubre-, que había fijado previamente los valores en $330.000 y $165.000, respectivamente.

Según consta en el texto, la decisión fue aprobada por el Directorio del RENATRE en su reunión del 13 de noviembre (Acta Nº 155) y se financiará con los recursos previstos en el artículo 13 de la Ley 25.191, que establece la contribución mensual del 1,5% a cargo de los empleadores rurales.

