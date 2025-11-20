Javier Milei oficializó el DNU que redistribuye funciones entre ministerios y devuelve Deportes y el Renaper a Interior + Seguir en









El Decreto 825/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, modifica la Ley de Ministerios y asigna nuevas competencias a las carteras de Interior y Seguridad. El Gobierno busca adecuar el organigrama tras los cambios debatidos en Casa Rosada.

El decreto también actualiza las funciones del Ministerio de Seguridad Nacional, que mantendrá bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego. @mila_manfredi

El Gobierno publicó este jueves en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 825/2025, que introduce un amplio reordenamiento de competencias dentro del gabinete nacional y modifica la Ley de Ministerios Nº 22.520. La medida, firmada por el presidente Javier Milei en acuerdo general de ministros, restituye el área de Deportes y el Renaper al ámbito del Ministerio del Interior, que conduce Diego Santilli, y redefine funciones en otras dependencias.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El DNU redistribuye atribuciones luego de que el Poder Ejecutivo revisara la reestructuración previa establecida en el Decreto 793/2025. Según confirmaron fuentes oficiales, la Secretaría de Legal y Técnica encabezada por María Ibarzabal Murphy impulsó los cambios que finalmente fueron rubricados por el Presidente el miércoles por la noche.

Entre las modificaciones centrales, Interior recupera el control del Registro Nacional de las Personas, que había sido transferido a Seguridad en la versión anterior del organigrama, y suma competencias en relaciones con el Poder Legislativo, identificación de personas y políticas deportivas, que ahora se integran como una subsecretaría orientada a la articulación con las provincias.

El decreto también actualiza las funciones del Ministerio de Seguridad Nacional, que mantendrá bajo su órbita la Dirección Nacional de Migraciones, los controles fronterizos, la seguridad aeroportuaria y la coordinación de políticas en materia criminal, fuerzas policiales, inteligencia y manejo del fuego.

Asimismo, la norma redefine atribuciones vinculadas al turismo en la estructura del Estado: ajusta incisos del artículo 16 de la Ley de Ministerios y mantiene la coordinación internacional en esa materia en conjunto con Cancillería. En paralelo, el Ejecutivo avanza en la división de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, con la continuidad de Daniel Scioli en las áreas de su competencia.

El DNU establece que los cambios entran en vigencia desde su publicación y deberá ser remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento, tal como dispone la Ley 26.122.

Temas Boletín Oficial