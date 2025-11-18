La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este martes la incorporación de las autorizaciones de importación y exportación de armas, municiones, pólvoras, explosivos y otros materiales controlados al Régimen Nacional de Ventanilla Única de Comercio Exterior Argentino (VUCEA).
El Gobierno simplificó un trámite crucial para importación y exportación de armas y explosivos
ARCA oficializó la implementación de las autorizaciones de importación y exportación previstas en la Ley 20.429 dentro del sistema VUCEA. La medida comenzará a regir en 10 días hábiles.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución General 5789/2025, publicada en el Boletín Oficial, que establece que los trámites vinculados a materiales regulados por la Ley 20.429 y los decretos 395/75 y 302/83 deberán gestionarse a través del sistema unificado.
Digitalización y simplificación de autorizaciones según ANMAC
La medida implementa lo dispuesto por la Resolución 51/25 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), que ordenó digitalizar y simplificar los trámites de importación y exportación de materiales controlados utilizando la VUCEA.
La norma incorpora al régimen las autorizaciones para importar y exportar pólvora, explosivos, armas, municiones y repuestos principales emitidas en virtud de la Resolución 51/25. Además, fija que las pautas procedimentales estarán detalladas en un anexo técnico y en el “Manual de Usuario Externo”, disponible en el micrositio de VUCEA del sitio web de ARCA.
La resolución faculta a la Subdirección General de Sistemas y Telecomunicaciones y a la Dirección General de Aduanas a dictar las normas complementarias necesarias para su implementación. La disposición comenzará a regir dentro de 10 días hábiles contados desde su publicación.
