El salario mínimo ya tiene menos poder de compra que en 2001 y el empleo formal acumula ocho meses de caídas + Seguir en









Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, desde el comienzo de la gestión de Javier Milei el ingreso mínimo real cayó 38% desde noviembre de 2023.

En 2025, el salario real cayó 9%.

La crisis laboral se profundiza a un ritmo veloz. Entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 38%, mientras que la caída en 2025 fue de 9%, y se ubica en un nivel inferior al 2001. Por su parte, el empleo formal registra caídas por ocho meses consecutivos.

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En detalle, el trabajo asalariado en este sector en diciembre de 2025 representaba en total una pérdida de 109 mil puestos de trabajo (-1,1%) respecto de diciembre de 2024 y de 289 mil puestos de trabajo (-2,8%) respecto de noviembre de 2023.

El empleo mostró diversas tendencias durante los últimos tres años. Cayó desde septiembre de 2023 a agosto de 2024, mostró señales de estancamiento y leves alzas y bajas hasta abril de 2025. Sin embargo desde mayo a diciembre de 2025 se hundió, con una profundización en octubre y una moderación posterior durante los últimos dos meses.

Gráfico Empleo UBA Económicas "Asimismo, el empleo se redujo en 14 provincias y aumentó en 6. Las mayores caídas porcentuales se dieron en San Luis (-0,9%), Chaco (-0,7%) y Catamarca (- 0,7%). Las provincias de Buenos Aires y Córdoba fueron las que registraron la mayor parte de la variación negativa del empleo formal privado, con 57% y 18% respectivamente, las que experimentaron los mayores aumentos fueron Corrientes (+0,8%), Neuquén (+0,5%) y Formosa (+0,5%)", reza el informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.

El poder adquisitivo, en caída Según el estudio, el poder adquisitivo del salario mínimo, vital y móvil se redujo durante febrero de 2026 un 2%. De esta forma, se suma al acumulado de pérdidas en los siete meses previos —(-1,0%), diciembre (-0,9%), noviembre (-0,5%), octubre (-2,3%), septiembre (- 2,0%), agosto (-0,5%) y julio (-0,5%)—.

"En diciembre de 2023 se inició un extenso proceso de merma del valor real del salario cuando se contrajo 15% de la mano de la aceleración inflacionaria, seguido por una caída aún mayor, del 17%, en enero de 2024", explica el informe. A pesar de que la tendencia se interrumpió por algunos meses donde el sueldo y la inflación fueron de la mano, entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 el salario mínimo real acumuló una caída de casi 38%, mientras que la caída en 2025 fue de 9%. Gráfico Empleo UBA Económicas 2 De esta forma, la remuneración en febrero se ubica 65% debajo del valor máximo de la serie, en septiembre de 2011. En esa línea, representa apenas un tercio del mismo.