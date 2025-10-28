SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

28 de octubre 2025 - 07:00

El secreto de Cuenta DNI para aprovechar todos los descuentos según el día de la semana

Banco Provincia ofrece promociones distintas cada jornada. Mirá cuándo conviene comprar y cuáles son los topes vigentes.

Cuenta DNI sigue con sus descuentos en octubre 2025.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, sigue siendo de las más usadas gracias a su amplio programa de descuentos. Desde supermercados hasta farmacias, comercios de barrio y espectáculos, las promociones se reparten a lo largo de la semana y permiten ahorrar bastante dinero si se planifican las compras con anticipación.

Para no perder la oportunidad de ahorrar, es importante saber qué días se activan los beneficios. El calendario incluye rebajas en productos de consumo diario, opciones en cuotas sin interés y devoluciones automáticas según el rubro y el medio de pago.

Cuenta DNI: cronograma de descuentos

A continuación, el detalle de los descuentos disponibles para quienes usan Cuenta DNI y las tarjetas del Banco Provincia.

Todos los días

  • 40% en ferias, mercados, clubes y universidades adheridas. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por persona.
  • 10% y 4 cuotas sin interés en veterinarias, bicicleterías y pinturerías.
  • 6 cuotas sin interés en automotores, gomerías, hoteles, ómnibus de larga distancia y materiales de construcción.
  • 4 cuotas sin interés en panaderías, librerías, casas de música, vinotecas, clubes, gimnasios y centros de estética.
  • 12 cuotas sin interés en productos Essen comprando online.

Lunes

  • 20% de descuento en Supermercados Día con Cuenta DNI. Tope: $8.000 por semana, con una compra mínima de $20.000.

Lunes y martes

  • 50% para entradas de cine en salas Cinemacenter y Paseo Aldrey de la provincia de Buenos Aires, sin tope.
  • 10% en librerías de texto adheridas.

Martes

  • 20% de ahorro en Vital y 15% en Mayorista Nini, los dos con un límite de $20.000 por persona y por día.

Martes y miércoles

  • 15% de rebaja en autoservicios y supermercados regionales, con un tope de $6.000 semanales.

Miércoles

  • 10% en Carrefour con Cuenta DNI, sin límite de devolución.

Miércoles y jueves

  • 10% en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope.

Jueves y viernes

  • 4 cuotas sin interés en ópticas, farmacias y perfumerías con tarjetas del Banco Provincia.

Miércoles, sábados y domingos

  • 20% de descuento en Supermercados Toledo, con devolución instantánea.

Jueves, viernes y sábados

  • 20% en Chango Más, sin tope de reintegro.

Viernes

  • 20% en comercios de cercanía con Cuenta DNI. Tope semanal: $4.000 por persona.

Viernes y sábados

  • 15% y 4 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes, tanto en tiendas físicas como online.

