El secreto de Cuenta DNI para aprovechar todos los descuentos según el día de la semana







Banco Provincia ofrece promociones distintas cada jornada. Mirá cuándo conviene comprar y cuáles son los topes vigentes.

Cuenta DNI sigue con sus descuentos en octubre 2025.

Cuenta DNI, la billetera virtual del Banco Provincia, sigue siendo de las más usadas gracias a su amplio programa de descuentos. Desde supermercados hasta farmacias, comercios de barrio y espectáculos, las promociones se reparten a lo largo de la semana y permiten ahorrar bastante dinero si se planifican las compras con anticipación.

Para no perder la oportunidad de ahorrar, es importante saber qué días se activan los beneficios. El calendario incluye rebajas en productos de consumo diario, opciones en cuotas sin interés y devoluciones automáticas según el rubro y el medio de pago.

plazo fijo cuenta dni Cuenta DNI: cronograma de descuentos A continuación, el detalle de los descuentos disponibles para quienes usan Cuenta DNI y las tarjetas del Banco Provincia.

Todos los días

40% en ferias, mercados, clubes y universidades adheridas. Tope de reintegro: $6.000 por semana y por persona.

10% y 4 cuotas sin interés en veterinarias, bicicleterías y pinturerías.

6 cuotas sin interés en automotores, gomerías, hoteles, ómnibus de larga distancia y materiales de construcción.

4 cuotas sin interés en panaderías, librerías, casas de música, vinotecas, clubes, gimnasios y centros de estética.

12 cuotas sin interés en productos Essen comprando online. Lunes

20% de descuento en Supermercados Día con Cuenta DNI. Tope: $8.000 por semana, con una compra mínima de $20.000. Lunes y martes 50% para entradas de cine en salas Cinemacenter y Paseo Aldrey de la provincia de Buenos Aires, sin tope.

y de la provincia de Buenos Aires, sin tope. 10% en librerías de texto adheridas. Martes 20% de ahorro en Vital y 15% en Mayorista Nini, los dos con un límite de $20.000 por persona y por día. Martes y miércoles 15% de rebaja en autoservicios y supermercados regionales, con un tope de $6.000 semanales. Miércoles 10% en Carrefour con Cuenta DNI, sin límite de devolución. Miércoles y jueves 10% en farmacias y perfumerías adheridas, sin tope. Jueves y viernes 4 cuotas sin interés en ópticas, farmacias y perfumerías con tarjetas del Banco Provincia. Miércoles, sábados y domingos 20% de descuento en Supermercados Toledo, con devolución instantánea. Jueves, viernes y sábados 20% en Chango Más, sin tope de reintegro. Viernes 20% en comercios de cercanía con Cuenta DNI. Tope semanal: $4.000 por persona. Viernes y sábados 15% y 4 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes, tanto en tiendas físicas como online.