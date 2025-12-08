El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por tormentas fuertes, caída de granizo y calor extremo que afectarán a diez provincias, mientras que el AMBA transita un breve descenso térmico antes de que las altas temperaturas regresen hacia el final de la semana.
Alerta meteorológica por tormentas con granizo en diez provincias: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país
Diez provincias siguen bajo alerta por tormentas fuertes y granizo, mientras el AMBA atraviesa un alivio térmico antes del regreso del calor intenso.
-
Alerta naranja y amarilla por tormentas en 12 provincias: cómo sigue el clima en AMBA
-
¿Vuelven las lluvias al AMBA tras la ola de calor? Alerta meteorológica por tormentas para cinco provincias
Diez provincias bajo alerta por tormentas fuertes
El organismo renovó sus advertencias por fenómenos severos que incluirán lluvias persistentes, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y posible granizo. Las alertas (en algunos casos elevadas a nivel naranja) abarcan:
- Chaco
- Córdoba
- Corrientes
- Entre Ríos
- Formosa
- Mendoza
- Misiones
- Neuquén
- Santa Fe
- Santiago del Estero.
Según el SMN, las zonas afectadas podrían registrar entre 40 y 60 milímetros de agua acumulada, con la posibilidad de superar esos valores de forma puntual. Se trata de un episodio amplio y de variada intensidad, que marcará la dinámica del tiempo durante toda la jornada del lunes.
Alivio térmico e inestabilidad en el AMBA
Mientras tanto, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires atraviesan un cambio marcado: cielo mayormente nublado, descenso de temperatura y lluvias aisladas, en un feriado que corta con la ola de calor previa. En el AMBA, la mínima ronda los 17 °C y la máxima se ubicará entre 26 °C y 28 °C.
El viento soplará del sector este con ráfagas cercanas a los 50 km/h, y el índice UV será moderado en el AMBA y bajo en el Litoral, lo que refuerza el alivio momentáneo. De todos modos, el SMN recomienda atención ante la posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en zonas costeras.
Calor extremo en el norte y la Patagonia
A diferencia del centro del país, regiones como el noreste argentino y el oeste patagónico continúan bajo temperaturas extremas. En provincias como Corrientes y Misiones se esperan máximas superiores a los 35 °C y un alto índice UV, mientras que en zonas patagónicas la sensación térmica seguirá elevada.
En total, el SMN mantiene alertas por calor en 13 provincias, con marcas térmicas que podrían alcanzar los 38 °C. Se recomienda extremar cuidados para evitar golpes de calor.
Cómo seguirá el clima en la semana
El martes mantendrá la tendencia inestable en el Área Metropolitana, con probabilidad de lluvias y tormentas, mínimas cercanas a los 18 °C y máximas que no superarían los 25 °C. El miércoles continuará nublado, con un leve repunte térmico.
Pero hacia jueves y viernes el calor regresará con fuerza: se proyectan máximas nuevamente por encima de los 30 °C en el AMBA y el centro del país. Las alertas por temperaturas extremas podrían volver a activarse en parte del territorio nacional.
Dejá tu comentario