Alerta meteorológica por tormentas con granizo en diez provincias: cómo seguirá el clima en el AMBA y resto del país

Diez provincias siguen bajo alerta por tormentas fuertes y granizo, mientras el AMBA atraviesa un alivio térmico antes del regreso del calor intenso.

El SMN emitió alertas por tormentas fuertes y granizo que afectan a diez provincias del país. Mariano Fuchila

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió nuevas alertas por tormentas fuertes, caída de granizo y calor extremo que afectarán a diez provincias, mientras que el AMBA transita un breve descenso térmico antes de que las altas temperaturas regresen hacia el final de la semana.

Diez provincias bajo alerta por tormentas fuertes El organismo renovó sus advertencias por fenómenos severos que incluirán lluvias persistentes, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y posible granizo. Las alertas (en algunos casos elevadas a nivel naranja) abarcan:

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

Mendoza

Misiones

Neuquén

Santa Fe

Santiago del Estero. clima (1) Ráfagas de hasta 70 km/h y acumulados de 60 mm podrían registrarse en áreas bajo alerta naranja. Según el SMN, las zonas afectadas podrían registrar entre 40 y 60 milímetros de agua acumulada, con la posibilidad de superar esos valores de forma puntual. Se trata de un episodio amplio y de variada intensidad, que marcará la dinámica del tiempo durante toda la jornada del lunes.

Alivio térmico e inestabilidad en el AMBA Mientras tanto, la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires atraviesan un cambio marcado: cielo mayormente nublado, descenso de temperatura y lluvias aisladas, en un feriado que corta con la ola de calor previa. En el AMBA, la mínima ronda los 17 °C y la máxima se ubicará entre 26 °C y 28 °C.

Calor El AMBA atraviesa un alivio térmico con cielo nublado y baja probabilidad de lluvias aisladas. NA El viento soplará del sector este con ráfagas cercanas a los 50 km/h, y el índice UV será moderado en el AMBA y bajo en el Litoral, lo que refuerza el alivio momentáneo. De todos modos, el SMN recomienda atención ante la posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente en zonas costeras.

Calor extremo en el norte y la Patagonia A diferencia del centro del país, regiones como el noreste argentino y el oeste patagónico continúan bajo temperaturas extremas. En provincias como Corrientes y Misiones se esperan máximas superiores a los 35 °C y un alto índice UV, mientras que en zonas patagónicas la sensación térmica seguirá elevada. En total, el SMN mantiene alertas por calor en 13 provincias, con marcas térmicas que podrían alcanzar los 38 °C. Se recomienda extremar cuidados para evitar golpes de calor. Golpe de calor.jpg En el norte y la Patagonia persisten las altas temperaturas, con máximas que superan los 35 °C. Cómo seguirá el clima en la semana El martes mantendrá la tendencia inestable en el Área Metropolitana, con probabilidad de lluvias y tormentas, mínimas cercanas a los 18 °C y máximas que no superarían los 25 °C. El miércoles continuará nublado, con un leve repunte térmico. Pero hacia jueves y viernes el calor regresará con fuerza: se proyectan máximas nuevamente por encima de los 30 °C en el AMBA y el centro del país. Las alertas por temperaturas extremas podrían volver a activarse en parte del territorio nacional.