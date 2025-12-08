Trabajó en las redes sociales más importantes de la historia y se convirtió en millonario gracias a la IA + Seguir en









Es una de las mentes más brillantes de la era de la inteligencia artificial, con las cuales logró amasar una verdadera fortuna.

Tras un gran recorrido por las empresas más conocidas de internet, hoy es uno de las mentes más importantes del mundo tecnológico. datainnovation.org

La industria de la tecnología era subestimada años atrás, cuando muchos expertos en negocios dudaban de que ese rubro dejara miles de millones de ganancias. Hoy la historia cambió a favor de quienes apuestan por las innovaciones, por lo que muchos nuevos empresarios surgieron de este boom digital.

Uno de los nombres más llamativos es el de Edwin Chen, quien apostó por la Inteligencia Artificial, convertida en la gran esperanza del futuro laboral para muchos. Con un currículum que lo tuvo trabajando en sectores clave de la industria, se transformó en una de las mentes brillantes de esta era y amasó una auténtica fortuna.

Edwin Chen Forbes El empresario ha sido destacado por medios importantes del mundo de los negocios. Forbes La historia de Edwin Chen y Surge Chen nació en Florida, estudió en el MIT y trabajó en Google, Facebook y Twitter como científico de datos. Durante esos años vio que muchas empresas tenían dificultades para obtener conjuntos de datos confiables para entrenar modelos de inteligencia artificial, un proceso que suele ser lento y costoso cuando se hace de forma interna.

En 2020 decidió crear Surge AI, enfocada exclusivamente en el etiquetado y la preparación de datos a gran escala. La empresa empezó a trabajar con equipos que necesitaban información precisa para desarrollar sus modelos y rápidamente ganó relevancia por la calidad y la velocidad con la que podía entregar resultados.

Con el aumento global de proyectos de IA, la demanda de servicios como los de Surge creció de manera constante. La compañía cerró acuerdos con firmas tecnológicas de distintos tamaños y amplió su operación sin tomar financiamiento externo, algo poco habitual dentro del sector. Durante ese proceso logró ingresos que superaron ampliamente los de sus primeros años y consolidaron el modelo de negocio.

El crecimiento llevó a Chen a expandir la infraestructura de la empresa y aumentar el número de especialistas dedicados al control de calidad de los datos. Su enfoque se mantuvo en resolver un problema operativo claro: ofrecer información precisa y utilizable para entrenar sistemas avanzados sin que las compañías deban desarrollar equipos internos dedicados a esa tarea. Miles de millones: el patrimonio de Edwin Chen Distintos medios especializados, entre ellos la revista Forbes, apuntan a que el patrimonio neto de Edwin Chen ronda los 18 mil millones de dólares. Esto se explica por su participación del 75% en Surge AI, la empresa de etiquetado de datos que él mismo fundó y de la que es Director Ejecutivo. Su estilo de vida discreto no indica acciones filantrópicas ni grandes gastos. Se mantiene lejos de los flashes y ha concedido entrevistas a medios gráficos, al punto de que hay poco material audiovisual suyo disponible en la red.

