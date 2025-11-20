La industria se hundió 5,3% interanual en octubre y sumó su cuarta caída consecutiva + Seguir en









El Índice de Producción Industrial dejó de acumular crecimineto en los primeros 10 meses del año, frente al mismo período de 2024.

La actividad industrial sigue en fase contracción.

La actividad industrial continúa en fase de contracción y sumó su cuarta caída consecutiva tras presentar una variación negativa de 5,3% el pasado octubre, según se desprende del último informe del Índice de Producción Industrial (IPI) elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

Así, la industria dejó de rebotar y acumular crecimiento durante los primeros 10 meses del año, pese al mejor registro que volvió a mostrar el sector de los minerales no metálicos en octubre, a partir del impulso de los despachos de cemento que tuvieron un marcado avance por la tracción de las entregas a granel.

En tanto, la producción de alimentos y bebidas volvió a mostrar un avance en la comparación interanual y marcó el nivel de actividad en lo más alto de la serie para un mes de octubre. A nivel alimentos, la faena vacuna mostró una caída, mientras que la porcina y la aviar registraron variaciones positivas.

Entre septiembre y octubre, el IPI retrocedió 0,6% (estacionalizado), pero tuvo un avance del 0,3% en términos desestacionalizados. Desde febrero pasado, la actividad continúa transitando una fase de contracción con un retroceso acumulado de 8.9% anual.

IPI Pese al impasse desestacionalizado del mes y el destacado avance, la producción de minerales no metálicos, se observaron fuertes retrocesos en la producción de químicos, plásticos y automóviles. De acuerdo al informe, la industria cerrará el año en caída, mientras "se espera comiencen a perfilarse los sectores líderes para 2026", a partir de las "expectativas por oportunidades y desafíos para la industria derivados del acuerdo comercial y de inversiones con EEUU".

En cuanto la industria automotriz, la contracción por cuarto mes en la producción de automóviles arrastró a un nuevo retroceso de la rama en su conjunto, incluso cuando la producción de utilitarios acumuló un trimestre de mejora luego de las paradas por mantenimiento y receso invernal.