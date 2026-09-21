La industria metalúrgica se desplomó 6,1% anual en agosto y opera con apenas el 39,6% de su capacidad instalada

La producción del sector cayó 6,1% interanual en agosto y 3,9% frente a julio, mientras que el uso de la capacidad instalada se redujo al 39,6%. Todos los sectores estratégicos registraron retrocesos y el 10,3% de las empresas ya presenta atrasos en sus obligaciones financieras.

La actividad metalúrgica profundizó su caída durante agosto y volvió a mostrar señales de debilidad tanto en la producción como en el nivel de utilización de las plantas. El sector registró una contracción de 6,1% interanual y de 3,9% frente a julio , mientras que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar.

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Los datos surgen del último Informe Mensual de Actividad elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) . Con el resultado de agosto, la actividad acumula una caída de 5,6% en lo que va de 2026 .

Uno de los datos que refleja con mayor claridad el deterioro del sector es el uso de la capacidad instalada, que cayó al 39,6% , con una contracción de 5,2 puntos porcentuales frente al mismo período del año pasado.

Según ADIMRA, se trata de uno de los niveles más bajos en términos históricos y resulta comparable con los registrados a la salida de la pandemia en 2020. En términos prácticos, implica que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecen sin utilizar .

El retroceso de la actividad se extendió a prácticamente todo el entramado metalúrgico. Bienes de capital registró la mayor caída interanual durante agosto, con una contracción del 11,1%, seguido por Fundición , con una baja del 7,9%. En ambos casos, las empresas señalaron como principales dificultades la escasez de pedidos y la debilidad de la demanda.

Uno de los datos que refleja con mayor claridad el deterioro del sector es el uso de la capacidad instalada

También mostraron caídas Carrocerías, remolques y semirremolques (-6,6%), Autopartes (-6,4%), Otros Productos de Metal (-4,7%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-4,4%) y Equipamiento Médico (-3,2%).

La menor contracción se observó en Maquinaria Agrícola (-2,7%), aunque con resultados heterogéneos. Mientras algunas empresas se vieron beneficiadas por la demanda estacional del agro, otras reportaron menores ventas y pedidos.

El análisis por cadenas de valor tampoco mostró excepciones. Por segundo mes consecutivo, todas las actividades relevadas registraron variaciones negativas.

La mayor caída correspondió a Consumo Final (-9,6%), seguido por Construcción (-8,2%), Agrícola (-7,9%), Minería (-6,4%), Petróleo y Gas (-4,4%), Energía Eléctrica (-3,2%), Alimentos y Bebidas (-2,6%) y Automotriz (-1,1%).

Una de cada diez empresas ya registra atrasos financieros

La debilidad de la actividad también comienza a trasladarse a la situación financiera de las empresas metalúrgicas. Según el relevamiento, el 10,3% de las firmas registra atrasos en sus obligaciones, lo que equivale aproximadamente a una de cada diez compañías del sector.

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió sobre el deterioro de la actividad: “La producción metalúrgica continúa sin mostrar una recuperación significativa, demostrado en que seis de cada diez unidades de capacidad productiva permanecieron sin utilizar y no permite vislumbrar un horizonte de recuperación”.

Y agregó: “La demanda continúa mostrando comportamientos heterogéneos entre los distintos sectores productivos y esta situación también comienza a reflejarse en la capacidad financiera de las empresas: el 10,3% de las firmas metalúrgicas registra atrasos en sus obligaciones. Por eso, resulta vital generar condiciones que favorezcan una recuperación sostenida de la inversión, la producción y el nivel de actividad”.

Las empresas tampoco anticipan una recuperación fuerte

Las expectativas para los próximos meses continúan mostrando cautela. El 68,1% de las empresas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre.

Dentro de ese universo, el 46,8% prevé que su nivel de actividad permanezca sin cambios, mientras que otro 21,3% anticipa una nueva caída. En contrapartida, el 32% espera una mejora, aunque ADIMRA señaló que los aumentos proyectados son principalmente leves y parten de niveles de actividad ya deprimidos.

Caídas en todas las principales provincias metalúrgicas

El deterioro también fue generalizado a nivel provincial. Entre Ríos (-8,8%) registró la mayor contracción interanual, seguida por Córdoba (-7,8%), Buenos Aires (-7,3%), Santa Fe (-4,4%) y Mendoza (-0,8%).

En Entre Ríos incidió principalmente el desempeño de bienes de capital, mientras que en Córdoba pesaron las bajas en autopartes, bienes de capital y determinados segmentos de maquinaria agrícola.

En Buenos Aires, las empresas señalaron menores pedidos y una mayor competencia importada, en un contexto de caídas en bienes de capital, equipos eléctricos y otros productos de metal. Santa Fe combinó retrocesos en equipos eléctricos y bienes de capital con mejoras puntuales en maquinaria agrícola.

Mendoza presentó la caída más moderada, con una baja de 0,8%, debido a que el deterioro de otros productos de metal fue parcialmente compensado por mejoras en empresas de bienes de capital asociadas a nuevos contratos y operaciones que habían sido postergadas.

Por último, el deterioro productivo comenzó a reflejarse además en el mercado laboral. El nivel de empleo de las empresas metalúrgicas cayó 2,5% interanual en agosto y retrocedió otro 0,3% respecto de julio.