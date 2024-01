Empresario de la industria naviera: "Nunca imaginamos que las ideas de la Libertad incluirían una virtual amenaza de expropiación del sector pesquero"

“Concentración, desempleo, marginalidad, caída en la recaudación, inseguridad jurídica, litigiosidad, primarización de las exportaciones, conflictos sociales e irremediable sobrepesca serán las consecuencias de modificar esta ley implica volver a cometer el corrupto error de la década del 90 que llevó al caladero a una sobrepesca y que nos costó más de 20 años recuperar”, expresó.

También se abogó por la teoría del desconocimiento cuestionando en su alocución cada uno de los pilares de la argumentación oficial, como por ejemplo que el sector pesquero aporta poco, que está por debajo de su punto óptimo y que en el mar argentino ya operan libremente las flotas extranjeras.

“La carga tributaria del sector es enorme, un 35% de lo que se exporta aproximadamente. Pese a ello, las exportaciones pesqueras sí podrían aumentar, pero no incrementando las capturas, porque todas las especies están en su máximo rendimiento, sino exportando productos más elaborados. Sin embargo el proyecto de ley propuesto elimina todos los incentivos al agregado de valor, ya que solo le interesa la mejor oferta económica por las cuotas de pesca”.

También aclaró: “Hay subsectores puntuales que hoy son rentables, pero la captura y el procesamiento de merluza, el langostino congelado abordo, el variado costero y muchos otros rubros que generan empleo en tierra están desde hace tiempo trabajando a pérdida y con el aumento pretendido de los derechos de exportación serán inviables pese a la devaluación, lo cual hará caer las exportaciones y el empleo” En uno de los tramos más contundentes Contessi mencionó: “Sin exagerar estamos en la víspera de la página más negra de la Pesca Argentina. Están en juego 46.000 puestos de trabajo directos, nuestras empresas, nuestros sueños”.

También hubo una encomendación a los legisladores que tienen en sus manos los destinos del sector: “Hoy el futuro de nuestras industrias está en manos de los legisladores de todos los partidos políticos. En ellos recaerá la responsabilidad de salvar o condenar a miles de argentinos que dependen de esta cadena de valor. Confiamos que NO nos defraudarán y que pese a las presiones defenderán las convicciones que ya han manifestado. Queremos agradecerles a ellos, al gobernador de Chubut y al Intendente de Mar del Plata por respaldar esta cruzada para que se elimine íntegramente el título que modifica la Ley de Pesca.” Mientras que las palabras finales fueron las más emotivas cuando mencionó: “Estamos dolidos, indignados y muy desanimados. Personalmente este ha sido uno de los peores meses de mi vida. Desde que comenzamos la nueva nave industrial soñaba que este momento sería una fiesta del trabajo. Todas esas ilusiones, todos esos sueños de producción están devastados. La familia Snidersich tampoco se merece que le hayamos opacado su celebración. ¡No hay derecho!. Los empresarios y trabajadores de la pesca y de la industria naval no somos la casta y todavía no entendemos por qué nos subieron a este ring. Estoy seguro que si Federico estuviera entre nosotros nos estaría dando la fortaleza y templanza para seguir luchando y no bajar los brazos. ¡Cuánto lo extrañamos en estos momentos!”

El flamante buque recibió su bautismo por parte del Presbítero Armando Ledesma y las madrinas de la embarcación, María Soledad y Nadia Snidersich fueron las encargadas de estrellar la botella de champagne contra el casco del buque en el instante previo a que tocara por primera vez las aguas del mar. La transmisión integral realizada en vivo a través de las redes sociales del astillero permitió difundir en tiempo real esta ceremonia.