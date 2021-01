Ley de Economía del Conocimiento estará operativa para fin de mes

Este último punto es el que por ahora genera más complicaciones para elaborar el nuevo registro. Se tienen que generar mecanismos para aquellas empresas en las que una actividad promovida no represente la mayor parte de su comercialización. Según manifestó Apólito, podría ser el caso de una textil que genera un producto con incorporación de nanotecnología. En esos casos, los nuevos registros deben contemplar formas para que la solicitante pueda demostrar con claridad para qué pide el beneficio.

La funcionaria aclaró que en Economía del Conocimiento, el sector que podrán seguir calificando mediante el mínimo de facturación seguirán siendo el del software, al que se le sumarán los servicios profesionales. El resto, si la actividad promovida no representa el 70%, tendrán que precisar para qué proyecto se quiere el beneficio. En ese caso, la empresa va a recibir la ayuda proporcional. Por ejemplo: si de una planta de 15 empleados solo tiene 2 abocados al desarrollo de Economía del Conocimiento, la rebaja las contribuciones será para los costos salariales de esos dos.

La nueva ley contempla un bono fiscal para las contribuciones a la Seguridad Social de los empleadores del 70%. En el caso de Ganancias tendrán una reducción del 60% las pymes, 40% las medianas y 20% las grandes. A eso se sumó que por decreto se redujo a cero las retenciones a las exportaciones de las empresas que figuren en el registro.

Apólito también anticipó que en los próximos días se reglamentarán las auditorías de calidad de los servicios o productos que realicen las empresas, como así también lo relacionado a acreditación de exportaciones. Indicó que esta actividad de “chequeo” para los que se beneficiaron del régimen de software no se hizo en los últimos cinco años. De 500 empresas del listado, la mitad no tuvo ninguna acreditación. Es por ello que ahora no se sabe con precisión si las beneficiarias tomaron crédito fiscal de la vieja ley de forma correcta, o si tomaron de más. Para ello, la subsecretaría lanzó una norma que permite el “empalme” de las beneficiarias de la anterior ley con la actual. La resolución establece que podrán seguir en el nuevo registro las empresas de software a las que la auditoría no les haga observación, las que tengan alguna observación y la puedan subsanar y las que tomaron crédito fiscal de más, podrán seguir pero tendrán que compensar la diferencia con los beneficios futuros.