En la previa de Davos, CEOs destacan el potencial de Argentina, pero piden sustentabilidad en las reformas de Javier Milei

La Encuesta Global a los CEOs realizada por PwC reveló que la desaceleración de la inflación y las expectativas de crecimiento de la economía aparecen como factores clave para el 2026. Sin embargo, la guerra arancelaria de EEUU genera incertidumbre.

Una encuesta realizada a más de 4 mil líderes de empresas reveló cuál es el clima de negocios en el país.

En el marco del World Economic Forum que se lleva a cabo en la ciudad de Davos, Suiza , una encuesta privada reveló un optimismo moderado de parte de los líderes de empresas locales y multinacionales con sede en Argentina respecto del 2026 que le espera al país. Si bien destacan la desaceleración de la inflación y el potencial local, también remarcan la importancia de consolidar reformas para que el programa económico de Javier Milei sea sustentable. Y advierten por la agenda desafiante que presenta el mundo.

La Encuesta Global a los CEOs realizada por PwC, que contó con la participación de 4.454 directores ejecutivos en 95 países , incluyendo Argentina reflejó buenas expectativas por la expansión del PBI, así como por la consolidación de la inteligencia artificial (IA), principal incentivo para impulsar la transformación.

El informe muestra además que el 87% de los ejecutivos en Argentina espera un crecimiento económico en 2026. Es el ratio más alto respecto a países de la región como Brasil (60-20), Chile (84-5) y Uruguay (68-15). Asimismo, uno de cada tres se declara “extremadamente confiado” en el aumento de los ingresos en los próximos 12 meses.

Asimismo, el proceso de normalización macro y el potencial de energía y minería reactivan el interés internacional. Argentina aparece entre los destinos prioritarios para el 23% de los CEO brasileños, 10% de los estadounidenses y con menciones destacadas desde China, México, Paraguay y Uruguay .

Como muestra de ello, en operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas (M&A), los compradores locales han ganado protagonismo desde 2020 , y se anticipa un ciclo alcista impulsado por reformas, desregulación y proyectos estratégicos, con potencial de movilizar inversiones en minería, energías renovables, GNL, siderurgia y puertos.

La encuesta confirma además que la estabilización macroeconómica y las expectativas de crecimiento no eliminan los desafíos estructurales que arrastra la economía argentina. Persisten factores como costos operativos, sistema tributario y laboral, burocracia e infraestructura, que condicionan la competitividad.

Para los CEOs locales, la consolidación de reformas será determinante para que el optimismo se traduzca en resultados sostenibles, es por ello por lo que, la reinvención se consolida como imperativo estratégico, ya que más de la mitad de ellos ya compite en sectores fuera de su “core business”, con especial interés en tecnología, retail y minería, mientras que la diversificación y la innovación se convierten en ejes centrales para sostener el crecimiento.

El riesgo de la guerra arancelaria

Más allá de la estabilización económica que vislumbran los CEO locales, emergen riesgos estratégicos que requieren respuestas coordinadas para favorecer la rentabilidad y la continuidad operativa, como ciberataques, disrupción tecnológica, aumento de los aranceles y conflictos geopolíticos. La disrupción convive con su contracara, el potencial para crear nuevas ventajas competitivas.

A escala global, los batalla arancelaria de EEUU con el mundo se convirtió en una preocupación significativa. Tal es así que el 20% de los directores ejecutivos reporta alta o extrema exposición a este riesgo, con particular intensidad en China y Washington. En el caso de los CEO latinoamericanos, el 23% dice estar alta o extremadamente expuesto a las tarifas, por encima del promedio global.

De igual forma, el cambio climático se reconoce como riesgo financiero a nivel global, pero las acciones internas aún son limitadas: en Argentina, solo el 21% señala haber aplicado ajustes significativos en diseño de productos o cadena de suministro. La integración sistemática de criterios climáticos a la estrategia es un área pendiente para reforzar resiliencia.

exposición a riesgo

El optimismo moderado convive con una agenda desafiante, ya que los líderes empresariales se enfrentan al desafío de reinventar los modelos de negocio en un contexto de disrupción tecnológica y riesgos geopolíticos a nivel global. Para citar un ejemplo, la exposición a aranceles en los próximos 12 meses genera inquietud en el 18% de los ejecutivos locales, proporción similar al 20% que se registra en Brasil.

La Inteligencia Artificial como protagonista

En medio del clima de riesgo global, la IA emerge como protagonista. El 76% de los CEO argentinos considera que su infraestructura tecnológica está lista para integrarla, y el 73% cree que su cultura organizacional acompaña el cambio. Sin embargo, solo el 41% afirma haber invertido lo suficiente para capitalizar sus beneficios, y el 49% se siente preparado para atraer talento especializado, mientras que, en paralelo, la gestión del tiempo sigue sesgada hacia el corto plazo, ya que los líderes aseguran dedicar el 60% de su agenda a temas inmediatos, frente a solo un 10% que gestiona para el largo plazo.

“Los resultados de la edición que presentamos, dejan claro que la estabilidad macroeconómica abre una ventana de oportunidad, pero no garantiza competitividad. En este sentido, observamos que la confianza debe integrarse en la estrategia de las organizaciones, junto con la adopción de IA y la gestión de riesgos. En un entorno donde tecnología, sostenibilidad y geopolítica redefinen las reglas, las empresas que actúen con rapidez y visión serán las marcarán la diferencia en la próxima década”, indicó Miguel Urus, socio a cargo de PwC Argentina.

El informe detalla que la IA dejó de ser promesa para convertirse en una realidad operativa, ya que las compañías argentinas reportan un grado de adopción relevante en desarrollo de productos y servicios, ventas y marketing, así como en funciones de soporte como legales, finanzas y recursos humanos. Asimismo, la infraestructura tecnológica evidencia avances y la cultura organizacional acompaña el cambio, pero emergen dos brechas críticas: inversión y talento técnico especializado.

En cuanto al impacto laboral de la IA, los CEO anticipan ajustes en niveles de menor experiencia, mientras que los mandos medios y gerenciales se mantendrían más estables. Esto exige estrategias de recapacitación y alianzas con el sistema educativo para reconvertir perfiles y elevar el valor agregado de los roles.

“Los resultados de la presente encuesta nos presentan una oportunidad concreta para convertir el optimismo en resultados; para ello, creemos que es momento de acelerar la reinvención, escalar IA con fundamentos responsables y atraer inversiones hacia sectores de alto impacto. En este sentido, si bien es cierto que la adopción e integración de estas nuevas tecnologías en los procesos es clave, también lo es que las organizaciones puedan gestionar los riesgos e integrar una visión estratégica, para garantizar sostenibilidad y resiliencia” concluyó Nicolás Carusoni, Socio de PwC Argentina a cargo de Marketing y Comunicaciones.