En medio del blanqueo, la AFIP confirmó que ya recibió datos de las cuentas de argentinos en EEUU

Desde el organismo que conduce Florencia Misrahi se destacó que el acuerdo fue posible gracias a las gestiones del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay y del ex administración Alberto Abad en 2016.

"La AFIP recibió la primera tanda de datos sobre cuentas financieras de contribuyentes argentinos en los Estados Unidos , como resultado del acuerdo suscripto con el ex embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Noah Mamet, en diciembre de 2016, durante la gestión del ex titular de la AFIP Alberto Abad y el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat-Gay , entonces presidencia del ingeniero Mauricio Macri" , señala el comunicado.

Acuerdo con EEUU: gestiones que no se atribuyen

La nota no menciona la participación en la firma del acuerdo que tuvieron el ex ministro de Economía Sergio Massa, el ex titular de AFIP Carlos Castagnetto y el ex titular de la Aduana Guillermo Michel.

"No sé por qué nos dejan afuera porque no es verdad", afirmó a Ámbito el propio Michel. El ex funcionario dijo que "la información que llegó, lo hizo a través del acuerdo FACTA que se firmó en diciembre del 2022 como es de público conocimiento".

Cabe recordar que la firma del entendimiento fue el 5 de diciembre en el CCK, donde estuvo el embajador Marc Stanley y el entonces ministro Massa. Luego de ello se aprobó un blanqueo de capitales, pero no tuvo éxito.