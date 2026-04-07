¿Conviene el plazo fijo? Esto gano si deposito $1.000.000 a 30 días

Simulación muestra el rendimiento estimado para una inversión de un mes y la diferencia que hay haciendolo en sucursal.

La diferencia entre hacerlo en sucursal o por home banking es de $1.200 en solo 30 días.

Guardar pesos durante un tiempo determinado en un plazo fijo sigue siendo una de las opciones preferidas entre los ahorristas argentinos. La operación es muy simple: se deposita el dinero por un período determinado y el banco paga un interés previamente establecido.

Para muchos, es una forma de obtener una renta sin asumir riesgos. A pesar de que no hubo grandes cambios en las tasas de interés en este comienzo de abril, es una realidad que cambian seguido y esto obliga a prestar atención antes de colocar los ahorros. Cada entidad tiene su propio rendimiento y la ganancia final depende de factores distintos factores:

En resumen, no todos los bancos pagan lo mismo por el mismo depósito y aunque sea el mismo banco, el medio de constitución también influye.

Teniendo como referencia las tasas actuales, una inversión de $1.000.000 a 30 días ofrece resultados distintos según el canal elegido para constituir el plazo fijo.

En el caso de realizar la operación en la sucursal física del banco , con una Tasa Nominal Anual (TNA) es del 20,50%, el rendimiento al finalizar el período es de $16.849,32. De esta manera, el monto total a cobrar al vencimiento asciende a $1.016.849,32.

Por otro lado, si el depósito se realiza a través de home banking, la tasa es superior y alcanza hasta el 22,00%. Esto se traduce en una ganancia de $18.082,19 en el mismo plazo (30 días), alcanzando un monto final de $1.018.082,19.

La diferencia entre ambas opciones supera los $1.200 en apenas 30 días, sin tener que de aumentar el capital invertido. Esto se vuelve más relevante a medida que se renueva la inversión en el tiempo o si se incrementa el capital inicial.

Una de las principales ventajas del plazo fijo es que la tasa se mantiene estable durante todo el período, permite conocer desde el principio cuánto se va a cobrar al finalizar la inversión y también podemos comparar los distintos bancos para ver cuál es el más conveniente.

Otro dato importante es la Tasa Efectiva Anual (TEA), que en este caso se ubica en 22,54% para operaciones en sucursal y en 24,36% para las que son realizadas de forma electrónica. Este indicador permite dimensionar el rendimiento en caso de reinvertir el capital a lo largo del tiempo.

Uno de sus puntos a considerar a la hora de constituir un plazo fijo es que durante los 30 días que el dinero está invertido, queda inmovilizado y no puede ser utilizado sin perder los intereses generados. Por este motivo, muchos ahorristas eligen plazos cortos, que permiten renovar la inversión mes a mes y adaptarse a posibles cambios que pueda haber en las tasas.

inversiones plazo fijo Depositphotos

Algo clave es modalidad de constitución. Como se observa en este caso, optar por home banking permite acceder a una tasa más alta, lo que se traduce en una mayor ganancia sin necesidad de aumentar el capital. Además, la decisión de renovar el plazo fijo al vencimiento puede generar un efecto acumulativo en el tiempo, sobre todo si se reinvierte el dinero con los intereses obtenidos.

El proceso online es rápido y sencillo, y se puede realizar desde el celular o la computadora en unos pocos minutos. El dinero queda inmovilizado durante el plazo elegido y, al vencimiento, se acredita automáticamente junto con los intereses generados en la cuenta de la persona. Esto explica por qué la mayoría de los bancos promueve el uso de canales digitales con tasas más altas y es porque esto les permite reducir costos operativos y ofrecer mejores tasas a los clientes.

En resumen, el plazo fijo sigue siendo una herramienta útil para quienes buscan generar ingresos mensuales sin asumir riesgos elevados. Pero de igual forma los especialistas recomiendan tener en cuenta que su rendimiento debe analizarse en relación con la inflación.