Bill Clinton declaró por el caso Epstein y aseguró que Donald Trump le confesó haber pasado "grandes momentos" con el empresario

El expresidente negó tener conocimiento de la red de tráfico sexual liderada por el financista. Además, recordó que en el diálogo -que data entre el 2002 y 2003- el republicano afirmó haberse distanciado de Epstein "por un asunto inmobiliario”.

El expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton , declaró el viernes pasado bajo juramento ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes , instancia donde afirmó que el actual mandatario, Donald Trump , le habría mencionado haber pasado “grandes momentos” con Jeffrey Epstein . Según el testimonio, el intercambio habría ocurrido entre 2002 y 2003.

Según relató el demócrata, el magnate estaba al tanto de sus viajes en el avión del financista acusado de pedofilía. Entonces, le habría expresado: " Sabes, pasamos grandes momentos juntos a lo largo de los años, pero nos distanciamos por un asunto inmobiliario” .

Anteriormente, el actual presidente norteamericano ha señalado que el vínculo se enfrió cuando Epstein intentó contratar a jóvenes que trabajaban en su club Mar-a-Lago .

A pesar del diálogo citado, Clinton afirmó que eso no le hizo sospechar q ue Trump estuviera implicado en conductas indebidas . Ambos han negado en reiteradas ocasiones haber tenido conocimiento de la red de tráfico sexual liderada por el empresario, que en 2019 se quitó la vida mientras esperaba un juicio por cargos federales.

Durante su comparecencia, Clinton negó haber visitado la isla privada de Epstein y aseguró no tener conocimiento de las 17 visitas que el empresario realizó a la Casa Blanca durante su mandato.

En tal sentido, su defensa remarcó que el demócrata no enfrenta cargos criminales ni ha sido acusado formalmente de actividades delictivas vinculadas al caso.

En cuanto a su vínculo personal con Epstein, aseguró que este fue introducido como un donante dispuesto a facilitar vuelos para su fundación contra el sida. De esa forma, Clinton sostuvo que utilizó el avión privado para giras en África, Europa y Asia, hasta que en 2003 dejó de utilizar sus servicios al considerar que el financista no estaba “realmente interesado” en su labor humanitaria.

No obstante, el expresidente sí admitió haber recibido un masaje en el cuello por parte de una azafata en uno de esos vuelos, la cual fue luego fue identificada como víctima de abusos

“En ese momento no pensé que fuera nada inusual. He estado en muchos aviones de personas adineradas donde ofrecen masajes”, declaró.

Junto a Bill también declaró su esposa y exsecretaria de Estado Hillary Clinton, la cual aseguró no recordar haber conocido al financista.

El video de la declaración de ambos fue difundido este martes y generó controversia, ya que se lo ve al expresidente distraído o riendo mientras revisaba evidencia fotográfica del caso.