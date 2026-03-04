La CIA impulsa un plan para armar a las fuerzas kurdas y alentar un levantamiento en Irán

La CIA trabaja en un plan para armar a fuerzas kurdas iraníes con el objetivo de promover un levantamiento popular contra el régimen de Teherán. En paralelo, el gobierno de Donald Trump mantiene contactos activos con líderes kurdos y grupos opositores para evaluar el alcance de un eventual apoyo militar en el marco de la creciente tensión regional.

La iniciativa contempla brindar respaldo a milicias kurdas que operan en la frontera entre Iraq e Irán , especialmente en el Kurdistán iraquí. Estos grupos cuentan con miles de combatientes desplegados en la zona y, desde el inicio de la guerra, difundieron comunicados en los que insinúan acciones inminentes y llaman a militares iraníes a desertar.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) respondió con ataques contra posiciones kurdas y aseguró haber lanzado decenas de drones contra esas fuerzas en los últimos días, lo que elevó aún más la tensión en la región fronteriza.

En las últimas horas, Trump mantuvo una conversación con Mustafa Hijri, presidente del Partido Democrático del Kurdistán Iraní (KDPI), uno de los grupos alcanzados por los recientes ataques iraníes. También hubo contactos con dirigentes kurdos iraquíes para discutir el escenario militar y explorar posibles formas de cooperación.

Desde el entorno kurdo aseguran que existe expectativa ante una posible operación terrestre en el oeste de Irán en los próximos días. Las milicias consideran que el actual contexto representa una oportunidad estratégica y aguardan respaldo externo para avanzar.

Donald Trump (1)

¿Cuál sería el objetivo estratégico de la operación?

El plan en evaluación apunta a que las fuerzas kurdas enfrenten a los servicios de seguridad iraníes para obligarlos a dispersar recursos y concentrarse en el frente interno. La hipótesis es que esa presión permitiría que civiles desarmados en grandes ciudades puedan manifestarse con menor riesgo de represión, en un escenario similar al de disturbios previos registrados este año.

Dentro del análisis estratégico también se contempla la posibilidad de que las milicias logren controlar territorio en el norte de Irán para establecer una zona de amortiguamiento que altere el equilibrio militar en favor de Israel. En paralelo, se registró una intensificación de ataques israelíes contra instalaciones militares y policiales iraníes cerca de la frontera con Iraq, lo que podría facilitar un eventual avance kurdo.

cia.jpg

¿Qué antecedentes tiene la relación entre EEUU y los kurdos?

Estados Unidos mantiene una relación histórica con facciones kurdas en Iraq y Siria, marcada por etapas de cooperación militar y momentos de tensión política. En el pasado, decisiones estratégicas de Washington generaron desconfianza entre sectores kurdos que sintieron haber sido relegados tras cumplir un rol clave en conflictos regionales.

Actualmente, la CIA mantiene presencia en el Kurdistán iraquí y Estados Unidos conserva un consulado en Erbil, además de tropas desplegadas como parte de la campaña contra ISIS. Sin embargo, experiencias recientes (como la retirada de Siria y cambios en las alianzas regionales) alimentan interrogantes sobre la profundidad y duración de cualquier nuevo compromiso.

Mientras las conversaciones avanzan, el eventual respaldo a una ofensiva kurda abre un escenario de alta tensión con impacto directo en Irán, Iraq, Israel y en el equilibrio estratégico de Medio Oriente.