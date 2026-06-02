En busca del ahorro: qué promociones y descuentos se pueden aprovechar este martes 2 de junio en el supermercado

Los beneficios vigentes para hoy en Carrefour incluyen rebajas con tarjetas propias, beneficios online y descuentos especiales para jubilados.

Las compras realizadas con medios de pago vinculados al banco de la cadena concentran los mayores beneficios disponibles.

El comienzo de junio llega con una nueva tanda de promociones para quienes buscan reducir el gasto en alimentos, productos de limpieza, bebidas y artículos de uso cotidiano.

Durante este martes 2 de junio, una de las cadenas que mantiene descuentos activos es Carrefour , que continúa ofreciendo beneficios vinculados principalmente a sus tarjetas y medios de pago propios.

Las promociones vigentes fueron publicadas oficialmente dentro del sitio de beneficios de Carrefour Banco y alcanzan tanto a compras presenciales como a operaciones realizadas a través de la tienda online. Algunos descuentos se aplican directamente en línea de caja, mientras que otros dependen del medio de pago utilizado por cada cliente.

Uno de los beneficios más importantes para este martes es el descuento exclusivo para quienes abonen con tarjeta de crédito de Carrefour Banco . La promoción se encuentra disponible en los formatos Hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express y también para compras realizadas mediante la web oficial.

El descuento se realiza de forma inmediata al momento del pago y no posee tope de reintegro. Sin embargo, existen productos excluidos como artículos de tecnología, electrodomésticos, telefonía, fotografía, informática, determinados vinos premium, leches maternizadas de etapas 1 y 2 y productos de carnicería.

La promoción tampoco resulta acumulable con otros beneficios vigentes. Eso implica que quienes utilicen este descuento no podrán combinarlo con otras acciones promocionales activas durante la misma compra.

Además de los descuentos asociados al martes, continúan vigentes algunas campañas especiales que comenzaron durante los últimos días de mayo y que todavía alcanzan parte de la primera semana de junio. Entre ellas aparece una promoción que ofrece 40% de descuento en productos seleccionados de determinadas marcas mediante el uso de tarjeta de crédito o cuenta digital Carrefour Banco.

carrefour

La empresa también mantiene descuentos permanentes para compras efectuadas en su formato digital. Dentro de las promociones aparecen beneficios especiales para clientes que utilicen tarjetas propias al operar desde la web oficial. Según los términos publicados, existen descuentos online sin tope para determinadas jornadas y categorías de productos. Sin embargo, varias familias de artículos permanecen excluidas, especialmente tecnología, electrodomésticos y ciertas bodegas seleccionadas.

Las promociones online adquirieron cada vez más peso dentro de la estrategia comercial de la cadena. Esto ocurre porque una parte creciente de los clientes realiza compras semanales o mensuales directamente desde internet, aprovechando envíos programados y descuentos exclusivos para operaciones digitales.

Otro de los programas que continúan activos durante el inicio de junio es el beneficio orientado a personas mayores de 60 años y beneficiarios de ANSES registrados dentro del sistema Mi Carrefour. La promoción contempla descuentos especiales de lunes a jueves en diferentes formatos comerciales de la cadena. Incluye Hipermercados Carrefour, Carrefour Market, Carrefour Express, la tienda online y también determinadas operaciones minoristas realizadas en Carrefour Maxi.

Según las condiciones publicadas oficialmente, el programa posee un límite mensual de ahorro de hasta $20.000 por cliente. Para acceder al beneficio es necesario estar registrado dentro del programa correspondiente y cumplir los requisitos establecidos por la empresa.

Carrefour - Super A 2

Qué conviene revisar antes de hacer la compra

Antes de aprovechar cualquier promoción resulta importante verificar las condiciones particulares de cada beneficio. Algunas acciones comerciales exigen medios de pago específicos, otras poseen exclusiones por categoría de producto y varias no permiten combinar descuentos.

También conviene consultar previamente si la sucursal elegida participa de la promoción. Aunque gran parte de los beneficios tienen alcance nacional, algunas acciones pueden presentar diferencias según el formato comercial o la modalidad de compra seleccionada.

Otra cuestión fundamental es revisar los topes de reintegro cuando existan. En ciertas promociones el descuento se aplica sin límite, mientras que otras establecen montos máximos mensuales o por operación.