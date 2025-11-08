ANSES alertó que algunas personas dejarán de cobrar la AUH en noviembre 2025







Conocé qué condiciones se deben cumplir para recibir esta prestación y cuál es el valor de sus haberes este mes.

Los beneficiarios de ANSES comenzarán a recibir sus pagos la próxima semana.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos y las fechas de pago para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Sin embargo, algunos de ellos no podrán continuar bajo esta prestación, debido a que no cumplieron con una condición fundamental.

Las asignaciones, pensiones y jubilaciones de ANSES llegan a noviembre con un 2,1% de aumento, debido a que se agregó a sus montos el porcentaje de inflación registrado en septiembre. Esto se debe al Decreto de Movilidad Jubilatoria, en el que se estipula que los valores de ANSES se actualizan mensualmente, según el último Índice de Precios al Consumidor (IPC).

auh-infancias.jpg Quiénes pueden perder la AUH en noviembre Los beneficiarios que perderán la AUH este mes son aquellos que cobren un sueldo mayor al mínimo, que equivale a $322.200, según la Resolución 5/2025. Esto se debe a que una de las condiciones más importantes para obtener la asignación es cobrar un salario menor a dicho monto.

Requisitos para cobrar la Asignación Universal por Hijo de ANSES Por un lado, los padres deberán ser argentinos y residir en el país o naturalizados con 2 años de residencia. Por otro, los hijos tendrán que ser menores de 18 años y estar solteros. En caso de los que tienen alguna discapacidad, no hay límite de edad.

Monto de la AUH de ANSES en noviembre 2025 Este mes, los haberes de los beneficiarios de la AUH tendrán un valor de $119.691, mientras que a quienes tengan hijos con discapacidad les corresponderá $389.733. Sin embargo, ANSES retiene el 20% de estos montos, por lo que los titulares recibirán $93.801,60 y $305.432,80 respectivamente. El organismo lo otorgará una vez presentada la Libreta AUH, un documento que acredita los datos de salud, vacunación y educación de cada hijo.

auh anses.webp Cuándo cobro la AUH de ANSES en noviembre Según el calendario de pagos de ANSES, estas son las fechas de cobro para todos los beneficiarios de la AUH en noviembre, organizadas según el último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminados en 0: 10 de noviembre DNI terminados en 1: 11 de noviembre DNI terminados en 2: 12 de noviembre DNI terminados en 3: 13 de noviembre DNI terminados en 4: 14 de noviembre DNI terminados en 5: 17 de noviembre DNI terminados en 6: 18 de noviembre DNI terminados en 7: 19 de noviembre DNI terminados en 8: 20 de noviembre DNI terminados en 9: 25 de noviembre

Temas ANSES