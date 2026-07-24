Prime Video presentó el primer adelanto de la serie "Blade Runner 2099" + Agregar ámbito en









La serie está protagonizada por la ganadora del Oscar Michelle Yeoh y la estrella revelación de Euphoria, Hunter Schafer.

Hunter Schafer protagoniza la nueva serie.

Prime Video presentó el primer adelanto de Blade Runner 2099, marcando el regreso de la franquicia de ciencia ficción de Ridley Scott nueve años después de la película Blade Runner 2049.

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Protagonizada por la ganadora del Oscar Michelle Yeoh y la estrella revelación de Euphoria, Hunter Schafer, Blade Runner 2099 es una miniserie que se desarrolla después de los eventos de la película original Blade Runner y su secuela 2049. “2049”, de Denis Villeneuve, continuó la historia de Scott con el actor original Harrison Ford de regreso como el protagonista Rick Deckard y Ryan Gosling como el replicante blade runner llamado K.

De qué trata Blade Runner 2099 En “2099”, Yeoh interpreta a Olwen, una replicante que se enfrenta al final de su vida, mientras que Schafer interpreta a Cora, una humana que huye de los Blade Runners. En el tráiler, vemos a Olwen y Cora unirse en la guerra entre replicantes y humanos. Al final del video, Olwen le dice a Cora: “El viejo mundo lucha eternamente por regresar. Los humanos quieren lo que les fue arrebatado. Pero ahora es nuestro momento”.

La serie también está protagonizada por Dimitri Abold (Los Juegos del Hambre: La balada de los pájaros cantores y las serpientes) y Lewis Gribben (Somewhere Boy). El elenco se completa con Katelyn Rose Downey (La monja II), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (Un caballero en Moscú), Amy Lennox (Hija única), Sheila Atim (The Woman King) y Matthew Needham (House of the Dragon).

Blade Runner 2099 se rodó principalmente en la República Checa, en los estudios Barrandov de Praga , aunque también se realizaron algunas escenas en Barcelona. Film United se encargó de la producción en Praga.

Silka Luisa, conocida por su trabajo en Shining Girls, es la showrunner y productora ejecutiva. Ridley Scott, director de la película original de Blade Runner, también será productor ejecutivo junto con David W. Zucker y Clayton Krueger de Scott Free Productions. Jonathan van Tulleken, conocido por dirigir dos episodios de Shogun y Dope Thief, dirigirá los dos primeros episodios. Blade Runner 2099 se estrenará en Prime Video el 25 de noviembre.