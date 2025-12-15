Estiman que el PBI creció 3,5% interanual en el tercer trimestre + Seguir en









Un relevamiento privado a 17 especialistas locales y extranjeros anticipó una recuperación interanual durante el tercer tramo del año. En el mismo periodo de 2024, se registró un retroceso interanual de 1,9%.

El dato oficial se conocerá mañana. Foto: NA

El Producto Bruto Interno (PBI) habría subido un 3,5% interanual en el tercer trimestre de 2025, comparado con una caída de 1,9% interanual en el mismo período de 2024, según la mediana de un sondeo de Reuters entre 17 analistas locales y extranjeros. Si se mide por promedio, las proyecciones anotaron un alza del 3,3%.

"El dato del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) de septiembre incluyó revisiones al alza de datos previos, el cual configuró un cierre distinto del tercer trimestre del año", explicaron desde Abeceb, una de las consultoras que aportó su proyección.

"Con estos datos recalibrados (del EMAE), el PBI registraría un aumento trimestral de 0,47%, y un incremento de 3,5% versus el tercer trimestre de 2024. De esta manera, el PBI crecería 4,6% en 2025", añadieron.

Las estimaciones entre los analistas encuestados oscilaron entre un piso de +2,5% y un máximo de +4,6% para la actividad económica del tercer trimestre. En este sentido, los pronósticos más optimistas fueron los hechos por la Fundación Libertad y Progreso.

"Los datos de actividad sorprendieron para bien en el tercer trimestre del año, con una economía creciendo más de lo esperado", expresó Iván Cachanosky, economista jefe de la fundación. "Por esta razón, esperamos que el nivel de actividad avance un 4,6% interanual en el tercer trimestre del año".

Y agregó: "Esperamos esta velocidad se sostenga para el cuarto trimestre del año". De acuerdo el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, el consenso de los analistas es que haya un avance de 4,4% para el PBI del presente año. Se trata de una estimación muy por debajo a la hecha por el gobierno. Según su proyecto de presupuesto para el año próximo, esperan finalizar el año con una expansión en la actividad económica de 5,4%. El INDEC informará el resultado oficial del PBI del tercer trimestre este martes por la tarde.

