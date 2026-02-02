Evitá multas de miles de dólares: el objeto que no tenés que llevar en tu viaje a Estados Unidos + Seguir en









Los controles en aeropuertos se endurecen y un descuido puede salir carísimo: qué revisar antes de volar para no perder tiempo ni dólar.

En el control de seguridad, cualquier objeto fuera de regla en el equipaje de mano puede terminar en decomiso y abrir la puerta a una multa alta. Freepik

En muchos aeropuertos, las reglas del equipaje de mano se apoyan en listados de objetos prohibidos que cambian según el riesgo en cabina. Por eso, antes de volar conviene chequear dos veces lo que llevás: un descuido puede salir más de 2.000 dólares, y cada dólar cuenta cuando viajás.

En Estados Unidos, los controles se ponen más estrictos en temporada alta y una inspección puede frenarte justo cuando creías que ya estaba todo resuelto. Lo peor es que el problema no suele ser algo “raro”: a veces se trata de un elemento común, de esos que mucha gente usa a diario.

valijas Antes de pasar por el escáner, una revisión del equipaje de mano puede evitar decomisos, demoras y sanciones inesperadas. Freepik Prohibiciones y multas en tu equipaje de mano: que objeto no tenés que llevar El foco está puesto en los aerosoles de defensa personal, como el gas pimienta o el gas lacrimógeno. Aunque se vendan con facilidad y parezcan inofensivos por su tamaño, en la cabina del avión se consideran un riesgo y están prohibidos en el equipaje de mano.

Las autoridades apuntan a un escenario simple: dentro de un espacio cerrado, un aerosol puede afectar a pasajeros y tripulación si se activa por accidente. Ese potencial, más que la intención del viajero es lo que enciende las alarmas en el control de seguridad.

Cuando el personal detecta este tipo de productos, la respuesta puede incluir decomiso inmediato y, en casos más graves, sanciones económicas que superan los 2.000 dólares. Además, el trámite suele venir con demoras, revisión extra y un mal momento que nadie quiere en la previa del embarque.

Si lo llevabas “por las dudas”, lo más seguro es dejarlo en casa. Y si creías que iba a pasar desapercibido, mejor no apostar: una sola aparición en la bandeja del escáner alcanza para complicarte el paso por el control. Multa o confiscación: cómo se determina No todas las situaciones terminan con multa. Si el hecho parece accidental o leve, el agente puede optar por confiscar el objeto y advertirte, para que sigas tu camino sin sanción económica. La multa suele aparecer cuando el artículo representa un riesgo evidente, cuando el pasajero no colabora, cuando genera demoras en el proceso o cuando ya hubo infracciones previas. En esos casos, el castigo sube y el viaje se vuelve bastante más caro de lo planeado.

