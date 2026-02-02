El Gobierno confirmó la liberación del argentino Gustavo Gabriel Rivara en Venezuela

El hombre de 52 años recuperó la libertad y fue asistido por la embajada argentina en Colombia. La noticia la dio a conocer el canciller Pablo Quirno. Quedan al menos otros dos compatriotas arrestados.

El Gobierno confirmó que el ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara , quien permanecía detenido en Venezuela , fue liberado y asistido en el embajada argentina en Colombia. Nahuel Gallo y Germán Giuliani son sus dos compatriotas que todavía permanecen bajo arresto en el país caribeño.

La liberación de Rivara fue confirmada por el canciller Pablo Quirno , quien comunicó: "El ciudadano argentino Gustavo Gabriel Rivara se encuentra en libertad tras su detención arbitraría en Venezuela".

Quirno señaló que las autoridades argentinas han mantenido contacto permanente con Rivara y su entorno desde su liberación.

"En el día de hoy se presentó en la Embajada de la República Argentina en Colombia, donde se le brindó la asistencia necesaria y se le emitió la documentación personal correspondiente", apuntó el funcionario.

A la par, señaló que la Cancillería "sigue atentamente su situación, como la de todos nuestros ciudadanos ilegítimamente detenidos, y se encuentra a disposición para continuar acompañándolo".

"El Gobierno argentino exige una vez más al régimen venezolano la inmediata liberación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani, quienes continúan ilegalmente detenidos, así como de todos los privados de su libertad", finaliza el texto.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich celebró en las redes sociales: "¡Gustavo vuelve a casa! Una noticia que nos alegra, luego de su detención arbitraria e ilegal por la dictadura venezolana".

"Aún faltan Nahuel y German, y tienen que ser todos los presos políticos. En ese sentido estamos trabajando", completó.

Expectativa entre detenidos tras el cambio de presidente en Venezuela

Tiempo atrás, luego de la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU y de la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela, había recuperado la libertad Yacoov (Yaakov) Harari, argentino con doble nacionalidad (israelí-argentina).

En tanto, permanecen detenidos el gendarme argentino Nahuel Gallo, prisionero desde diciembre de 2024, y el abogado Germán Giuliani, apresado en mayo del 2025.

Gustavo Gabriel Rivara tiene 52 años. Nació el 24 de junio de 1973 en la ciudad de Buenos Aires y tenía domicilio en Castelar, provincia de Buenos Aires.

Rivara estudió inicialmente en el área técnica y luego se dedicó a la teología. Más adelante, tras la muerte de su madre, adoptó un estilo de vida itinerante viajando por toda América.

Fue arrestado en Caracas en circunstancias poco claras y que no tenía representantes familiares reclamando por él, lo que ha dificultado el seguimiento oficial de su caso

Según denuncias, presenta deterioro psicosocial debido a la detención prolongada, el aislamiento y la incomunicación.

El viernes, la presidenta Rodríguez anunció un proceso de amnistía general en Venezuela, destinado a presos y perseguidos políticos, y adelantó que en los próximos días enviará un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para su debate y aprobación.

El anuncio fue realizado durante un acto oficial en el Tribunal Supremo de Justicia y se inscribe en la etapa inicial de reorganización institucional tras la detención de Nicolás Maduro.

“Anuncio una ley de amnistía general para favorecer la convivencia nacional”, sostuvo Rodríguez ante magistrados y funcionarios judiciales. Según explicó, la iniciativa buscará cerrar procesos penales abiertos por motivos políticos, otorgar libertad plena a los beneficiarios y poner fin a las restricciones judiciales que aún pesan sobre personas ya excarceladas.