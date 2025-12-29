Dónde refugiarse del calor agobiante: guía de los centros climatizados en la Ciudad + Seguir en









En estos días con altas temperaturas, es necesario saber dónde protegerse. La iniciativa busca mitigar los efectos en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Aquí no se brinda asistencia médica. En caso de que una persona sienta síntomas como mareos o malestar general, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o pedir asistencia médica inmediata.

El Servicio Metereológico Nacional( SMN) estableció que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en el nivel naranja por las altas temperaturas y que, podrían resultar peligrosas para niños pequeños, adultos mayores a 65 años y personas con enfermedades crónicas. Debido a esto, el Gobierno porteño dispuso 82 refugios climáticos abiertos al público, donde los vecinos y visitantes pueden protegerse y descansar.

Los refugios que brinda el Gobierno por las altas temperaturas en CABA Los refugios que brinda el Gobierno porteño por las altas temperaturas son, por ejemplo, la Usina del Arte, el Museo de Arte Popular José Hernández (Av. del Libertador 2373). Estos lugares se instalan en escuelas, bibliotecas y centros culturales con aire acondicionado o que naturalmente presentan temperaturas más confortables que en el exterior.

También hay refugios al aire libre que tienen sombra y grandes sectores verdes, como el Jardín Botánico Carlos Thays (Av. Santa Fe 3951) o el Ecoparque (Av. Sarmiento 2601). Aquí, todos los refugios que se pueden encontrar en CABA.

El programa porteño de refugios climáticos funciona desde hace dos años y el primer sitio que la Ciudad eligió para hacerle frente al calor fue el Jardín Botánico, mientras que hoy ya son 82 los lugares dedicados para los vecinos que necesitan tomar un respiro.

Si bien son lugares de descanso, no brindan asistencia médica, por lo que, en caso de que una persona sienta síntomas como mareos o malestar general, se recomienda acudir al centro de salud más cercano o pedir asistencia médica inmediata. Ante la alerta por altas temperaturas, la Ciudad reforzó todos los equipos de emergencias como SAME, Bomberos y Defensa Civil para reducir riesgos y asistir a los vecinos.