Los nuevos desafíos que enfrenta Javier Milei

Con la inflación en retroceso y mayor respaldo político, el Presidente encara una nueva fase de su mandato marcada por el empleo, la calidad laboral, la competitividad y cuestionamientos por señales institucionales.

Javier Milei comienza la segunda parte de su mandato habiendo superado los dos primeros años de su gestión que se presentaban como muy desafiantes por la magnitud de las correcciones que debía realizar en materia económica y en un escenario político débil por la baja representación parlamentaria.

El primer mandatario señaló que los primeros objetivos de su gobierno pasaban por reducir la inflación y mejorar la seguridad. A su juicio, estos objetivos se van logrando y, aseguró, de ahora en más se concentrará en reformas estructurales.

Pese al ajuste económico, el Gobierno alcanza en diciembre un nivel de aprobación de 40,3% , según la última medición de Synopsis , tras haber salido fortalecido en las elecciones de medio término. No está muy lejos del apoyo que tenía Mauricio Macri para la misma altura de su presidencia ( 44,1% ) y supera ampliamente a Alberto Fernández ( 23,3% ).

Este respaldo y el aumento en la representación parlamentaria del oficialismo abren la posibilidad de llevar adelante reformas en un contexto en el que resurgen viejos problemas.

Debido al ordenamiento de la economía llevado adelante por La Libertad Avanza (LLA) , se observa un marcado cambio en las demandas de la ciudadanía. Cuando LLA asumió hacia fines de 2023 , el reclamo mayoritario de la gente a los gobernantes era bajar la inflación —era prioritario para el 50,1% , según una encuesta de esta misma consultora— (a distancia de la segunda preocupación, eliminar la corrupción, con 16,1% ).

Hoy el principal pedido de la población es generar empleo —38,1% de los encuestados— (el combate a la corrupción le sigue con 15,6%). Si se toma en cuenta que más de 4% planteó el problema de los bajos salarios, se puede concluir que las posibilidades de reelección de Milei estarán atadas a la capacidad de su administración por crear puestos de trabajo y mejorar los ingresos.

image

Deterioro

En lo inmediato, durante el tercer trimestre de 2025, el mercado de trabajo mostró una mejora en los indicadores que se dio en simultáneo con una economía con un leve crecimiento. Sin embargo, según Analytica, “La calidad del empleo sigue deteriorándose. Los puestos generados son esencialmente inestables, de mala calidad y bajos ingresos”.

La tasa de empleo se ubicó en 45,4%, con un aumento interanual de 0,4 puntos porcentuales, mientras que la tasa de desocupación descendió a 6,6% (-0,3 puntos porcentuales).

Más aún, en términos desestacionalizados, el desempleo cayó 0,6 puntos respecto del segundo trimestre, en un contexto en el que la actividad económica creció 0,3%.

image

De esta forma, en el margen, la economía mostró cierta capacidad de absorción de mano de obra. Pero, la mejora no se tradujo en una recuperación de la calidad laboral. Por el contrario, según esta consultora “el rasgo dominante fue el avance de la informalidad, que pasó de 42,6% a 43,3% de los ocupados en la comparación interanual”.

Precisa que “La reducción del desempleo se dio, así, en un contexto donde el 85% de la creación neta de puestos de trabajo se concentró en empleos más inestables y de menores ingresos”.

Con el propósito de enfrentar los problemas del mercado de trabajo, el Gobierno está impulsando una reforma laboral que espera aprobar a comienzos del año que viene.

No obstante, las propias autoridades han reconocido que esta iniciativa provocará fundamentalmente una formalización de las relaciones laborales, más que un incremento en la ocupación. Incluso algunos especialistas plantean críticas en cuanto a la eficacia de este blanqueo porque, señalan, por ejemplo, que el proyecto no contempla la regularización de aquellos empleados que están registrados, pero reciben una parte de sus haberes “en negro”.

Economistas de la oposición sostienen que las políticas libertarias no contribuyen a resolver el problema de la falta de empleo de calidad. Al respecto, argumentan que “el oficialismo impulsa actividades extractivas (agro, minería, energía) que son menos intensivas en mano de obra y deja expuesta a una competencia externa desigual a la industria, uno de los sectores que más genera empleo de calidad”.

En este sentido advierten sobre “el riesgo de reeditar un proceso semejante al vivido en los años 90, cuando la apertura económica afectó el entramado industrial, particularmente en el segmento de las pequeñas y medianas empresas”.

Precisamente en la última reunión de la Junta Directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA), realizada la semana pasada, se evaluó que, en 2025, la actividad manufacturera “estuvo signada por una dinámica productiva débil, heterogénea entre sectores y con impacto negativo sobre el empleo formal (4.303 empleos menos en septiembre y 21.190 empleos menos en los primeros 9 meses del año)”.

Los industriales también señalaron que “la estabilización macroeconómica y el equilibrio fiscal son pasos muy positivos”, pero comentaron “la necesidad de medidas de mayor acceso al crédito y reducción de la presión fiscal récord sobre la producción de bienes transables que compiten con el mundo en desigualdad de condiciones”.

En momentos en que las empresas observan una creciente competencia externa, tiende a predominar la preocupación por reducir costos y aumentar la eficiencia. Así, en los primeros once meses del año las importaciones de bienes de capital y piezas superaron los 28.000 millones de dólares, con un crecimiento de 34% respecto del mismo período del año anterior. La incorporación de maquinarias es una necesidad para revertir el estancamiento en la productividad, pero también lleva a un proceso de sustitución de la mano de obra.

A esta búsqueda de una mayor competitividad se suma el cambio tecnológico. Innovaciones como el avance de la inteligencia artificial suponen una severa amenaza para un amplio espectro de empleos en donde los humanos corren el riesgo de ser reemplazados por máquinas.

Malas señales

En cuanto al segundo tema de preocupación de los ciudadanos, es decir la corrupción, en medios de la oposición se formulan críticas por lo que se consideran “malas señales”.

Particularmente desde el macrismo se cuestiona la decisión de nombrar auditores “entre gallos y medianoche” para la Auditoría General de la Nación (AGN) en un acuerdo entre los libertarios y el peronismo que dejó fuera al PRO.