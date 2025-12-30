Repercusiones al cierre de la ANDIS: denuncian "impunidad" y abandono en Discapacidad

Legisladores de distintos bloques de la oposición cuestionaron la disolución del organismo y su absorción por Salud, denunciando coimas, recortes, incumplimiento de leyes y responsabilidades no explicadas por el ministro Mario Lugones.

El cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) generó un fuerte rechazo opositor, con denuncias de corrupción , impunidad y abandono de las personas con discapacidad. Las críticas también apuntan a su absorción por el Ministerio de Salud , en medio de cuestionamientos no saldados por las muertes vinculadas al fentanilo contaminado .

Las objeciones no se limitaron a la decisión administrativa de cerrar la ANDIS , sino que se concentraron en el contexto político que rodea la medida. Desde la oposición señalaron que la disolución del organismo se produce en medio del escándalo por presuntas coimas y que su traspaso al área de Salud , conducida por Mario Lugones , agrava las sospechas, dado que -afirman- aún no hubo explicaciones contundentes por las muertes asociadas al fentanilo contaminado .

Desde Unión por la Patria , el jefe del bloque en Diputados, Germán Martínez , sostuvo en X que “ quieren eliminar la ANDIS para borrar las huellas de las coimas en Discapacidad ” y advirtió que la decisión “ no es una reestructuración administrativa. Es un plan de impunidad ”.

En la misma línea, la diputada cordobesa Gabriela Estévez calificó la medida como “ otro ataque a las personas con discapacidad y sus familias ” y recordó que el sector viene de “ dos años de recortes, quita arbitraria de pensiones, falta de pago a los prestadores y mucha corrupción ”. En ese sentido, cuestionó el argumento oficial de falta de transparencia: “ ¡Pero si las coimas las cobraron ellos! ”.

También se pronunció el diputado Esteban Paulón ( Partido Socialista / Movimiento Ciudadano ), quien puso el foco en las consecuencias legales de la decisión y preguntó si el Gobierno cumplirá con la Ley de Emergencia en Discapacidad . “ Más allá de lo institucional, van o no van a cumplir la ley, Manuel Adorni? Los tribunales te esperan por incumplimiento de tus deberes… ”, escribió.

Desde la izquierda, el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, afirmó que “después de robarse su presupuesto el gobierno decidió cerrar la ANDIS”, y advirtió que la medida deja “a las personas con discapacidad y a quienes las atienden a la deriva”.

Las críticas coinciden en señalar que el cierre de la ANDIS no sólo profundiza la crisis del sistema de discapacidad, sino que además se da en un contexto de denuncias por corrupción, recortes sostenidos y responsabilidades políticas que, según la oposición, el Gobierno aún no explicó.

El Gobierno avanzará con la disolución de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), organismo que administra las pensiones para personas con discapacidad, cuyas funciones serán transferidas al Ministerio de Salud de la Nación. En ese marco, se darán de baja a quienes no cumplan con ciertos requisitos.

La novedad la dio a conocer este martes el jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, en una conferencia de prensa en la que denunció "descontrol administrativo y manejos incompatibles con una política transparente". Cabe recordar que a mitad de año se conoció que el exdirector, Diego Spagnuolo, denunció una trama de corrupción en la compra de medicamentos que presuntamente llegaría hasta Karina Milei y Eduardo "Lule" Menem.

"La Agencia Nacional de Discapacidad tal como la conocemos dejará de existir y sus funciones serán absorbidas por el Ministerio de Salud”, anunció el jefe de Ministros. También aseguró que esta transformación no implicará la suspensión de pensiones ni recortes de prestaciones, un dato que vale la pena subrayar en un contexto donde todo se reduce o se reorganiza con la etiqueta de “eficiencia”.

De todas maneras, la absorción por Salud incluirá auditorías permanentes, criterios sanitarios en la administración de políticas de discapacidad y la eliminación de cargos políticos. Adorni mencionó la supresión de 16 puestos y una caída de casi el 46% en la estructura jerárquica de la entidad.

Vale destacar que la Agencia Nacional de Discapacidad evaluaba las condiciones de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral y determinaba si una persona podía recibirlo o no.