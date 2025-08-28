Expensas con ahorro: aprovechá hasta un 20% de descuento pagando con el QR de esta billetera virtual en septiembre 2025







Aboná tus cuotas comunes en consorcios adheridos con la app del Banco Ciudad y recibí un reintegro de hasta $10.000 por mes.

Esa billetera virtual se consolidó como una alternativa sencilla y segura para ahorrar en gastos fijos, como el pago de las expensas.

Las expensas representan uno de los gastos fijos más importantes para quienes viven en departamentos o consorcios, ya que permiten cubrir los costos comunes de mantenimiento, limpieza, seguridad, servicios generales y mejoras en los espacios compartidos. Aunque se trata de un desembolso necesario para la administración del edificio, muchas veces los montos se acumulan y afectan el presupuesto mensual.

En este contexto, aprovechar descuentos se vuelve una herramienta clave para hacer rendir mejor cada pago. Las billeteras virtuales se consolidan como aliadas estratégicas, ofreciendo alternativas simples, seguras y prácticas, y, al mismo tiempo, acceder a promociones exclusivas.

Una de estas opciones es Buepp, la aplicación del Banco Ciudad, que permite a los usuarios obtener reintegros directos al pagar las expensas mediante el escaneo de su código QR.

Buepp: descuento en las expensas Buepp ofrece un beneficio especialmente pensado para quienes buscan optimizar el presupuesto familiar. Durante este noveno mes del año, los usuarios que paguen sus expensas en consorcios adheridos mediante el QR de la app podrán obtener un 20% de descuento, con un tope de devolución mensual de $10.000 por cliente.

Para acceder a esta promoción, es requisito indispensable que la administración del edifico haya generado previamente el código y tenga su cuenta centralizada en el Banco Ciudad. Solo los pagos realizados con dinero en cuenta dentro de la plataforma digital serán válidos. El reintegro, por su parte, se acredita directamente en la cuenta del usuario dentro de los 15 días hábiles posteriores, brindando un mecanismo seguro y rápido para aprovechar el beneficio.