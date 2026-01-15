Disney+ presentó el primer adelanto de la temporada cuatro de "El Encargado" + Seguir en









La exitosa serie está protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Francella vuelve como Eliseo en El Encargado.

Disney+ presentó hoy el primer póster y avance de la cuarta temporada de El encargado, protagonizada por Guillermo Francella y creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, que llegará muy pronto al servicio de streaming.

En la nueva temporada, tras la victoria conseguida en su batalla contra el sindicato de encargados, Eliseo (Francella) llega a los círculos más altos del poder mientras una conspiración encabezada por Zambrano (Gabriel Goity), su histórico rival, avanza en su edificio con un único objetivo: destruirlo.

El Encargado _ Nueva temporada _ Disney+ Reparto de "El Encargado 4", serie de Disney+ El elenco principal incluirá a Gabriel "El Puma" Goity, Viviana Puerta y Gastón Cocciarale, junto a las incorporaciones de Arturo Puig y Luis Brandoni. La serie también contará con participaciones de Darío Barassi, Mirta Busnelli y Martín Seefeld, quienes retoman sus roles de temporadas anteriores.

El éxito de "El Encargado" radica en su mezcla de humor y drama, con un personaje central que ejerce un poder oculto sobre los residentes del edificio. La química entre los actores y la dirección de Cohn y Duprat fueron clave para su recepción positiva, tanto en Argentina como en el exterior.

Las temporadas 1, 2 y 3 de El encargado se encuentran disponibles con todos sus episodios en Disney+.