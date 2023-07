Fallo adverso para los fondos buitre: Argentina no deberá depositar fondos de forma precautoria

El Gobierno recibió una buena noticia desde Londres. Por un fallo del juez británico Simon Piken, Argentina no deberá depositar anticipadamente a fondos buitres unos u$s 375 millones correspondientes a la causa conocida como “cupón PBI”. Los demandantes solicitaban que el país gire de forma precautoria al menos un 25% de los u$s 1.500 millones de la sentencia de primera instancia. El ejecutivo argumentó que si se desprende de esos recursos se puede provocar un “daño irremediable a la población”.