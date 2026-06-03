Plazo fijo: así operan los principales bancos hoy, miércoles 3 de junio

Cómo rinde hoy el plazo fijo

La evolución de las tasas de interés sigue ocupando un lugar central en las decisiones de miles de ahorristas argentinos. En un contexto donde cada punto porcentual puede influir en la rentabilidad final de una inversión, el plazo fijo mantiene su lugar entre las alternativas más elegidas por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo.

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Tras los cambios implementados en los últimos años por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), cada entidad financiera tiene libertad para definir el rendimiento que ofrece a sus clientes. Esa situación derivó en un mercado mucho más competitivo, donde las diferencias entre bancos pueden resultar significativas incluso para colocaciones realizadas a igual plazo.

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Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 3 de junio De acuerdo con los datos informados por el Banco Central para los depósitos a plazo fijo constituidos de manera electrónica a 30 días, estas son algunas de las tasas nominales anuales (TNA) que ofrecen los principales bancos del sistema financiero argentino:

Banco de la Nación Argentina : 19%

: 19% Banco Galicia : 16,25%

: 16,25% BBVA : 18,75%

: 18,75% Banco Santander : 15%

: 15% Banco de la Provincia de Buenos Aires : 19,5%

: 19,5% Banco Macro : 18%

: 18% ICBC : 17,5%

: 17,5% Banco Ciudad : 17%

: 17% Banco Credicoop: 17,5%

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