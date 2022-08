Diálogos de Wall Street

P.: Inmediatamente después de que subieran la tasa 75 puntos base...

G.G.: Tal cual. El banco central todavía necesita acostar a la economía real y no quiere que se desate una juerga en los mercados que la despabile.

P.: Rara vez admite la Fed que cuando hace política monetaria busca provocar una determinada reacción en los precios de las acciones.

G.G.: Tampoco ahora. Esto es solo un comentario personal de un funcionario sobre su estado de ánimo circunstancial.

P.: Pero a buen entendedor…

G.G.: “No te pelees con la Fed”. ¿Por qué Powell hizo magia en 8 minutos y 38 segundos? Porque siendo tan escueto quedó muy claro el punto.

P.: Por ver el árbol a veces no se ve el bosque. Powell suprimió el bosque de su discurso. ¿Eso me quiere decir?

G.G.: Eso hizo. Hay un único mensaje central: más que la suba de tasas, la persistencia.

P.: La Fed no está pensando en un giro rápido, en una descompresión de su política, como estimaban los mercados. No este año, pero sí en 2023.

G.G.: La Fed nos hacía gestos y señas desde que terminó la reunión de julio (y se retomó la fiesta con mayores bríos). Recién ahora, unas ruedas antes de Jackson Hole, que consiguió calar hondo.

P.: ¿Por qué golpeó tanto a la Bolsa y no dañó a los bonos, más allá de un rasguño?

G.G.: Porque la objeción de la Fed no está dirigida a ellos.

P.: La Fed, o Kashkari, están contentos con las tasas largas en torno del 3%.

G.G.: En su momento, hubo un cuestionamiento y lo hicimos notar. Fue la primera reacción de la Fed tras la segunda suba de 75 puntos base. Las tasas de los bonos del Tesoro que ajustan por inflación (TIPS) volvieron a ubicarse debajo de cero. Son tasas de interés reales. Y se tornaron negativas en el tramo corto de los TIPS.

P.: Ahora me acuerdo. Pero eso se corrigió rápido.

G.G.: Sí. Hoy por hoy, todo el espectro de TIPS tiene rendimientos positivos. Y la curva convencional está invertida, presagiando una recesión por venir. En cambio, la Bolsa cuando sube y burbujea, en un mercado bear, nos transporta al capítulo siguiente, como si la recesión ya estuviera por quedar atrás y a punto de ser historia.

P.: “No tan rápido”, diría Powell...

G.G.: Antes, primero, la inflación tiene que rendirse y volver a la meta del 2%. Ese es el recado de Jackson Hole. En ese afán, todavía puede haber “sufrimiento” para hogares y negocios. Y, si bien no lo dijo expresamente, para la Bolsa.

P.: Y en otras palabras, que no saque los pies del plato.

G.G.: Esa es la idea...

P.: En septiembre, la política de QT, de endurecimiento cuantitativo, entra en régimen. La reducción de la cartera de bonos de la Fed duplicará su ritmo mensual a 95 mil millones de dólares. ¿No deberían trepar las tasas largas?

G.G.: ¿No lo saben ya? No le costaba nada a Powell tocar el tema, era muy oportuno, y no lo hizo. A buen entendedor, como usted dijo, la Fed está conforme. A diferencia de Greenspan y Bernanke en 2004-2006 cuando no sabían cómo levantar las tasas largas para enfriar el boom inmobiliario.

P.: Ahora hay una bonanza inmobiliaria comparable.

G.G.: Había. Ya no existe más.

P.: Los precios, según Case Shiller, treparon 18% interanual en junio. Se desaceleran -porque crecían por arriba del 20%- pero continúan escalando.

G.G.: Eso sí va camino a ser historia.

P.: ¿Cómo lo sabe? La data dice otra cosa.

G.G.: Cuando Case Shiller dice junio, mide el trimestre abril, mayo y junio. Y el frenesí se cortó de cuajo. Se observan caídas de precios en julio en muestras más pequeñas. Por eso la Fed está cómoda en ese frente. Por eso agitó solamente el avispero de la Bolsa. Si la inflación va a volver al redil de 2%, la tasa larga en 3% no está corrida de eje.