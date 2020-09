La Fed estrena política monetaria y pide más política fiscal ya

En rigor, la Fed alienta un aumento mesurado de las de corto plazo sin afectar la visión estable de largo plazo. En esa inteligencia, quizás el “timing” de las metas de inflación 2.0 no sea inocente. Compútense los siguientes elementos de la realidad actual. La economía se recuperó a partir de mayo y la salida progresiva de la cuarentena. El pronóstico nowcast de la Fed de Atlanta (usualmente más volátil que certero) avizora un crecimiento del PBI de los EE.UU. de 32% anualizado en el tercer trimestre. Aun así, la actividad seguirá por debajo del nivel previo a la pandemia. En paralelo, las lecturas de inflación minorista operan en ascenso sostenido desde junio. En los tres meses a agosto, los precios treparon 1,6% directo (tres décimas por encima de lo acumulado en los últimos doce meses). Es una velocidad-que no es de crucero- de 6,6% anual. Y con un dólar débil en el horizonte (aunque amaga más que lo que concreta) y grandes planes de infraestructura en danza en el mundo resucitan las cotizaciones de los commodities. Quizás, la Fed se prepara para el contexto de una inflación más alta. Así se entendería mejor: anticipó la contingencia, y blanquea una política flexible que tolera una reflación moderada sin lastimar su credibilidad por no correr a destruirla ni bien cruce el umbral del meneado 2%. Si se lo piensa, los bonos mandan. Ellos fijarán el límite práctico de lo admisible. La parsimonia de las tasas largas será el reaseguro de la Fed sobre el anclaje de las expectativas inflacionarias de largo plazo.

Sin embargo, la economía transita un camino de cornisa donde los barrancos son dos. El covid-19, en segunda oleada, es la principal amenaza. Israel, que surfeó la primera sin problemas, debió encerrarse por el redoble de la infección. En Europa suenan alarmas varias. Hay confinamientos localizados en España y Gran Bretaña. EE.UU., por fortuna, aprovecha el plus de una primera onda prolongada que ahora amaina. Pero nadie está seguro. Un nuevo parate no puede desecharse. No es casual que Powell estrene política con un uso intensivo de la palabra. ¿Y qué dijo? Abogó por más política fiscal. Ya. De inmediato. Lo que sería la ley Cares 2.0. O sea, que se retomen los pagos de beneficios extra a los desempleados por la pandemia. Giros que recibían 30 millones de beneficiarios y se cortaron a fines de julio. La política no se rehúsa, pero prefiere que sea después de los comicios. En el intervalo, si el impulso inercial de la recuperación se agota habrá que soportar un mal trago. La Bolsa metió en sus precios una expansión de lujo. Y la elección es el 3 de noviembre, pero ¿cuánto tiempo -y encono- llevará definir el escrutinio?