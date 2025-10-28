Financial Times destacó la euforia de los mercados tras el triunfo de Javier Milei: "Se evitó la corrida cambiaria"







El diario británico destacó la euforia de los mercados tras las elecciones y aseguró que el respaldo al oficialismo aleja el riesgo cambiario.

Financial Times destacó la recuperación del peso argentino tras la victoria de Milei. HuffPost

El diario británico Financial Times destacó que el triunfo del oficialismo en las elecciones de medio término desató una fuerte euforia en los mercados financieros y disipó el riesgo de devaluación. El periódico afirmó que “con el resultado favorable al gobierno de Javier Milei, se evitó la corrida cambiaria”.

En su análisis, el medio especializado en finanzas remarcó que los bonos soberanos y el peso argentino se fortalecieron tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA). Según el artículo, “la moneda y los bonos gubernamentales de Argentina subieron ayer debido a que los inversores apostaron a que una clara victoria en las elecciones de mitad de término del partido de Javier Milei había rescatado las reformas pro mercado apoyadas por Estados Unidos y detenido una corrida inmediata hacia el peso”.

the financial times Expertos internacionales consideran que Milei podrá impulsar reformas desde una posición de fortaleza. El texto precisó que “los rendimientos de la deuda en dólares del país cayeron por debajo del 10%, lo que refleja un aumento en los precios”, mientras que el peso se apreció cerca de un 6% y el índice Merval se disparó un 20%. Para el Financial Times, “el respaldo popular a Milei, frente a los peronistas argentinos, que obtuvieron el 32% de los votos, es un alivio para los tenedores de bonos, que temían que su gobierno se quedase sin dólares para pagarles”.

Impacto del triunfo de Milei en el peso y los bonos El artículo recordó que “Buenos Aires había quemado sus escasas reservas de moneda extranjera en sus esfuerzos por apuntalar el peso en las últimas semanas”, en medio de la incertidumbre sobre el rumbo económico. En ese contexto, el diario planteó que una eventual derrota oficialista habría puesto en riesgo la política de flotación controlada del dólar.

milei mercados La victoria de La Libertad Avanza disipó el temor a una corrida cambiaria y devaluación. Opiniones de analistas internacionales sobre el futuro económico El medio citó a Thierry Larose, gestor de cartera de Vontobel, quien aseguró que “el impulso reformista de Argentina ha regresado y Milei puede legislar desde una posición de fortaleza, no de supervivencia”, y estimó que “en lo que respecta al peso, no se prevé una devaluación tras este tipo de resultado”.

A su vez, Carmen Altenkirch, analista de deuda soberana en Aviva Investors, coincidió en que “dada la fuerza del resultado, obviamente hay menos presión para devaluar” y anticipó que “los locales comenzarán a desdolarizarse, vendiendo los dólares que compraron en el período previo a las elecciones como cobertura contra el riesgo político”.