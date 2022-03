Acuerdo con el FMI: aspira la Argentina a una mayoría superior al 80% en el board

El caso argentino será así un debate importante, pero no el más trascendente de la próxima reunión del board, donde probablemente el análisis de la decisión de Vladímir Putin de invadir Ucrania y las consecuencias de ese hecho en la economía mundial se lleven la mayor parte del tiempo de debate del cuerpo directivo del Fondo. Curiosamente, quizá, eso ayude a acelerar la aprobación del acuerdo con el país, ante el argumento de cerrar el problema argentino, y no sumar más ruido a un panorama financiero y económico mundial de alta conflictividad e imprevisibilidad. Ante este panorama, se especula en Buenos Aires, el nivel de aprobación del Facilidades Extendidas en el directorio, podría tener un porcentaje importante; superando incluso el 75% que se hubiera necesitado si se estuviera resolviendo un acuerdo con alteraciones al estatuto orgánico del FMI; algo que finalmente no será necesario en el caso argentino. Pero de todas formas, se sabe en el Ejecutivo nacional, no es lo mismo una aprobación con porcentajes mínimos que con un apoyo internacional importante. Para lograr un porcentaje importante, habrá que convencer en cuatro días a los Estados Unidos, para que avale el Facilidades Extendidas y levante la mano de manera positiva en el momento de votar. Se supone que este país apoyará, pero, hasta el viernes, no había garantías definitivas de esta posición. Sí estarían contabilizados como a favor los votos de la Unión Europea, China, los países árabes, Africa y, obviamente, América Latina. No se sabe como votarán Canadá, Japón y el Reino Unido, quienes detentan un porcentaje importante de los votos. Si EEUU apoyara, el nivel se elevaría por encima del 80%; un porcentaje suficiente como para que el Facilidades Extendidas pueda mostrar un aval importante.