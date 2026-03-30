Plazo fijo estable: las tasas de los principales bancos hoy, lunes 30 de marzo + Seguir en









Los rendimientos en pesos muestran variaciones leves entre entidades y mantienen el interés de ahorristas que buscan opciones seguras.

Cómo está el plazo fijo en Argentina.

En un contexto donde el dólar, la inflación y las decisiones económicas marcan el pulso del bolsillo, el plazo fijo vuelve a aparecer como una alternativa elegida por muchos argentinos. Sin grandes sobresaltos en las últimas semanas, las tasas ofrecidas por los bancos se mantienen relativamente estables, aunque con diferencias que pueden pesar al momento de decidir dónde poner la plata.

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El instrumento sigue siendo uno de los más accesibles del sistema financiero. Con montos iniciales bajos y la posibilidad de constituirlo de forma digital en pocos minutos, el plazo fijo tradicional conserva su atractivo. La previsibilidad del rendimiento, aun cuando no siempre le gana a la inflación, es un factor clave para quienes priorizan seguridad por sobre riesgo.

Billetera virtual plazo fijo Ámbito Sin embargo, las tasas cambian según el banco, el monto invertido y el tipo de cliente. Además, las decisiones del Banco Central de la República Argentina (BCRA) siguen marcando el techo y el piso de lo que ofrecen las entidades. En ese marco, conviene mirar fino antes de elegir.

Plazo fijo: porcentaje de las tasas hoy, 30 de marzo Según los datos publicados por el Banco Central de la República Argentina, las tasas nominales anuales (TNA) para plazos fijos en pesos a 30 días presentan una dispersión moderada entre bancos. Las entidades más grandes tienden a ofrecer porcentajes similares, mientras que algunos bancos más chicos o digitales buscan captar clientes con rendimientos un poco más altos.

Un dato que no pasa desapercibido es que el rendimiento final depende no solo de la tasa, sino también del plazo. Si bien el clásico es a 30 días, hay quienes optan por renovaciones automáticas o períodos más largos para aprovechar el interés compuesto, una estrategia bastante común entre ahorristas más atentos.

Plazo Fijo Plata Estos son los porcentajes ofrecidos por los principales bancos del país este lunes 30 de marzo: Banco de la Nación Argentina : 22%

Banco Santander : 22%

Banco Galicia : 21%

Banco de la Provincia de Buenos Aires : 23%

BBVA : 21%

Banco Credicoop : 21%

Banco Macro : 24%

ICBC : 22,5%

Banco Ciudad: 21%

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