Advertencia del FMI a la Argentina: bajar la inflación debe ser "la prioridad absoluta"

“La situación (de la inflación) es Argentina es muy preocupante, como se imagina” dijo Pierre-Olivier Gourinchas, Consejero Económico y Director del Departamento de Estudios, FMI. Para luego agregar que “La Argentina tiene en este punto un proceso inflacionario que no está anclado. La inflación interanual en junio fue del 64% si no me equivoco. Hay expectativas de que podría aumentar aún más en el transcurso del año”, de donde se infiere que seguramente nuevamente esta meta anual acordada en el marco del programa con el organismo multilateral puede ser revisada. En marzo, el acuerdo establecía un objetivo de inflación de 38% a 48%, pronostico que fuera modificado en la primera revisión.