Avanza la misión del FMI (tercera semana): tiempo ahora de tarifas y revalúo

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) correspondiente a la evaluación del primer trimestre del año entra en su tercera semana. Y a diferencia de los primeros 10 días de fiscalización virtual, donde lo que se controló fueron los números y porcentajes de metas y objetivos del período enero-marzo 2022, ahora se abre el capítulo más complejo: revisar los lineamientos hacia delante. Dicho con más precisión: el FMI quiere saber cómo piensa el Gobierno cumplir con lo pactado en el resto del año. No quiere decir que las respuestas que se den desde el Ejecutivo determinen la aprobación o no de la misión que está en ejecución, ya que para esto sólo habrá que cumplir lo comprometido para el primer trimestre. Sin embargo, si las respuestas que se den esta semana no son sólidas, podría determinarse que en el futuro el país tendrá dificultades para cerrar el acuerdo en lo correspondiente a este año y, eventualmente, podría haber exigencias más complejas en las futuras misiones. En el Ministerio de Economía confían, y creen que al menos por ahora todo esta “on track”, según la frase de uno de los protagonistas de los contactos con los hombres y mujeres del FMI.