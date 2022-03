Carlos Melconian: "No importa el nombre propio, cuando vamos al FMI vienen las piedras"

"El Fondo se prestó a que no se encare ninguna reforma", lamentó Melconián en contacto con FM Millenium sobre el tenor del acuerdo, para indicar que "esta idea de los Kirchner, me refiero al hijo (Máximo) y a la vicepresidenta (Cristina Fernández), de no enfrentarla (a la deuda), fue comprada por el ministro de Economía (Martín Guzmán), por lo menos técnicamente".