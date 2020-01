Chodos, el enviado para abrir las negociaciones con el FMI

Las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) comenzarán la próxima semana -se estima que el 15 de enero-, cuando Sergio Chodos comience su gestión dentro del organismo financiero internacional. El próximo director del Cono Sur ante el Fondo llegará a ocupar su sillón en el directorio cerca de esa fecha (días más, días menos), y horas después tendrá un primer encuentro con la directora gerente Kristalina Georgieva y el venezolano Luis Cubeddu; desde noviembre del año pasado el responsable de seguir el caso argentino. El funcionario tendrá una misión difícil en sus manos. Llevará a Washington en su portafolio el primer esbozo de la propuesta que el Gobierno de Alberto Fernández le entregará al FMI para reestructurar los u$s44.000 millones de deuda acumulados por los dos tramos del préstamo stand by, firmados por el Gobierno de Mauricio Macri en junio y septiembre de 2018. Será quien exponga la tesis principal que tanto Fernández como el ministerio de Economía de Martín Guzmán tienen en mente para cerrar el acuerdo con el organismo. Que se acepte de parte de la Argentina un simple plan de pagos, sin quitas (no cabe otra alternativa) y con intereses convenientes; y por fuera de los dos clásicos tipos de acuerdos que desde el Fondo se aplican con los países deudores: el stand by y el facilidades extendidas. El primero es el que está vigente y es imposible de renegociar y, mucho menos, de pagar. El segundo, con tasas más bajas y plazos más extendidos en el tiempo, sería en teoría el más conveniente para el país.