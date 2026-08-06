Javier Milei se reunió con Daniel Noboa en Ecuador para firmar una serie de acuerdos bilaterales

El Presidente mantuvo un encuentro con su par ecuatoriano en Quito y luego continuará su viaje por Colombia, donde participará de la asunción de Abelardo de la Espriella.

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con su par de Ecuador, Daniel Noboa , en el marco de la visita oficial que realiza a la ciudad de Quito. El encuentro forma parte de la gira regional que luego llevará al mandatario argentino a Colombia.

La Oficina del Presidente difundió una imagen de ambos jefes de Estado y destacó la reunión a través de sus redes sociales. Noboa es considerado uno de los principales aliados regionales de la Casa Rosada y mantiene una relación cercana con Milei desde el comienzo de ambas gestiones.

La reunión bilateral contó con la participación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y el canciller Pablo Quirno . El encuentro estuvo precedido por una ofrenda floral en la Plaza de la Independencia.

Tras la reunión, Milei y Noboa encabezaron la firma de una serie de acuerdos bilaterales, rubricados por el canciller Pablo Quirno y distintos funcionarios del gabinete ecuatoriano.

Los convenios alcanzan al régimen automotor, los servicios aéreos, la extradición y la cooperación para el uso pacífico de la energía nuclear. También incluyen compromisos conjuntos en materia de pesca ilegal y ciberdefensa.

La actividad concluyó con la foto oficial y el tradicional cambio de guardia en el Palacio de Carondelet, sede del Gobierno de Ecuador, donde se entonó el Himno Nacional Argentino.

Milei completará su agenda en Quito con un encuentro con representantes de las cámaras automotrices argentinas, mientras que Quirno participará desde las 19 de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel. A las 21, la comitiva partirá hacia Santiago de Cali para iniciar la segunda etapa de la gira, que busca estrechar vínculos con gobiernos cercanos a la Casa Rosada en medio de la tensión diplomática con Brasil. El conflicto escaló luego de que la administración de Luiz Inácio Lula da Silva convocara al embajador argentino en Brasilia.

Javier Milei viajará a Colombia

Tras completar sus actividades en Ecuador, Milei viajará esta noche hacia Santiago de Cali, donde el viernes participará de la ceremonia de asunción del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella.

Antes del acto, el mandatario tiene previsto mantener una reunión bilateral con el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y otro encuentro con De la Espriella. En ambas actividades estará acompañado por Karina Milei y Quirno.

Tras su paso por Ecuador, Milei viajará a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella.

La toma de posesión se realizará en Cali, por primera vez fuera de Bogotá, y contará con la presencia de otros jefes de Estado de la región y del rey Felipe VI de España. El regreso de la comitiva presidencial a la Argentina está previsto para la madrugada del sábado.

La gira coincide con la sesión que el Senado realiza este jueves para debatir el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que incluye modificaciones a la ley de Tierras. Ante la ausencia de Milei, el seguimiento de las negociaciones parlamentarias quedó en manos del equipo político del Gobierno y de los legisladores de La Libertad Avanza.

La agenda de Javier Milei en Ecuador y Colombia

Jueves 6 de agosto

19 (17 de Ecuador): Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel.

Pablo Quirno participará de la apertura del Foro Económico en el Hotel Swissôtel. 21 (19 de Ecuador): partida del vuelo especial de Milei y su comitiva hacia Santiago de Cali, Colombia.

Viernes 7 de agosto

11.30 (9.30 de Colombia): reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con la participación de Karina Milei y Pablo Quirno.

reunión bilateral entre Milei y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, con la participación de Karina Milei y Pablo Quirno. 12 (10 de Colombia, horario a confirmar): reunión bilateral entre Milei y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. También participarán Karina Milei y Pablo Quirno.

reunión bilateral entre Milei y el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. También participarán Karina Milei y Pablo Quirno. 17 (15 de Colombia): Milei participará de la ceremonia de juramentación y toma de posesión de Abelardo de la Espriella.

Sábado 8 de agosto