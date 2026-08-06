La película de Sony y Nintendo "The Legend of Zelda" confirmó al actor que interpretará al villano Ganondorf + Agregar ámbito en









Ganondorf es un poderoso rey hechicero obsesionado con dominar el reino de Hyrule, hogar de los protagonistas Link y la princesa Zelda.

La película basada en el popular videojuego revela a un nuevo miembro de su elenco.

El actor australiano Uli Latukefu interpretará al villano principal, Ganondorf, en The Legend of Zelda, la película de acción real de Sony y Nintendo basada en el popular videojuego.

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Ganondorf es un poderoso rey hechicero obsesionado con dominar el reino de Hyrule, hogar de los protagonistas Link y la princesa Zelda. Según informa el portal Deadline, Latukefu firmó un contrato para varias películas.

Los protagonistas del proyecto son dos jóvenes promesas: Bo Bragason será Zelda y Benjamin Evan Ainsworth a Link. El reparto de esta superproducción de Zelda se ha mantenido en secreto; el de Latukefu es el primero en conocerse desde que Nintendo anunciara a los protagonistas de la película en julio pasado.

Sony anunció por primera vez en otoño de 2023 que distribuiría y cofinanciaría una película de Zelda junto con Nintendo. Wes Ball, director de la franquicia El planeta de los simios, dirigiría la película, y Miyamoto y Avi Arad serían los productores. TS Nowlin escribió la versión más reciente del guion. El estreno en cines está previsto para el 7 de mayo de 2027.

El impacto de la franquicia de Zelda La franquicia The Legend of Zelda, creada por Miyamoto y Takashi Tezuka, debutó bajo Nintendo en 1986. El juego sigue al guerrero elfo Link y a la princesa Zelda en su lucha por salvar la tierra mágica de Hyrule de Ganon, un malvado señor de la guerra convertido en rey demonio. A lo largo de las décadas, la franquicia ha vendido más de 150 millones de unidades en diversas consolas de videojuegos, siendo uno de los títulos más famosos The Legend of Zelda: Ocarina of Time de 1998. Zelda ha sido una de las adaptaciones de videojuegos más esperadas desde hace tiempo, tras el éxito arrollador de títulos como The Super Mario Bros. Movie y A Minecraft Movie.

Conocido principalmente por interpretar a un joven Dwayne Johnson en la comedia Young Rock, que se emitió durante tres temporadas en NBC, Latukefu también ha participado en películas como Black Adam, Next Goal Wins, MaXXXine y la serie Countdown de Prime Video y otras.

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