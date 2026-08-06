La UEFA desestimó el pedido de disculpas de Gianni Infantino y mantendrá su postura a fondo de cara a las elecciones + Agregar ámbito en









El ente regulador del fútbol europeo no afloja su postura de ir contra el actual presidente de la FIFA luego de que intentará privatizar los derechos de la Copa del Mundo. La "guerra" dirigencial estará muy caliente hasta las elecciones de marzo de 2027.

La UEFA desestimó el pedido de disculpas de Infantino y mantendrá su postura a fondo de cara a las elecciones

A sólo siete meses de las próximas elecciones en la FIFA, su presidente se autoboicoteó de manera insólita por su ambisioso proyecto fallido de privatizar la Copa del Mundo. El mundo del fútbol salió a criticar a Gianni Infantino por su iniciativa y le soltó la mano, al parecer, de manera definitiva.

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Por esto mismo, el propio Infantino emitió un comunciado de prensa pidiendo disculpas en nombre de la FIFA. Sin embargo, la UEFA desestimó este pedido de disculpas y no afloja en su postura de ir a fondo contra el dirigente italo-suizo.

El ente del fútbol europeo aseguró que seguirá adelante con el boicot a la Copa del Mundo que anunciaron hace una semana.

"Las federaciones afiliadas a la UEFA fueron muy claras en cuanto a las condiciones vinculadas a la no participación en las competiciones de la FIFA. En primer lugar, debían retirarse las propuestas de privatización de las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que nunca más se volverían a realizar intentos de este tipo para desfigurar el fútbol. Estas condiciones no se han cumplido. Además, la UEFA dejó muy claro en su comunicado del sábado que ha perdido la confianza en la presidencia de Gianni Infantino. Esa postura se mantiene. El anuncio de ayer de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él no cambia nada", fue el comunicado de la UEFA que replicó el medio Sky Sports junto con otras agencias periodísticas.

En este contexto, la crisis del fútbol mundial aumenta su tensión cuando sólo faltan 224 días para las elecciones presidenciales pautadas para el 18 de marzo de 2027 en el Congreso de la FIFA en Rabat, Marruecos. Es más, en apenas tres meses (el 18 de noviembre próximo) cerrarán las candidaturas para ese evento.

Ceferin, de la UEFA, e Infantino, de la FIFA, rivales políticos. El supuesto manotazo de ahogado de Infantino para el Mundial 2030 La escalada de tensión había tenido un capítulo clave el miércoles, cuando Infantino lideró lo que los medios europeos llamaron una “reunión de emergencia” en la sede del organismo en Rabat. Luego de ese cónclave, el diario inglés "The Times" aseguró que el presidente de FIFA le había prometido a Marruecos albergar la final del Mundial 2030 por delante de España a cambio del respaldo político de África en las elecciones. Al respecto, desde la FIFA salieron a desmentir esa afirmación con una respuesta a una cuenta de X desde su perfil FIFA Media. “Es falso y engañoso afirmar que el presidente de la FIFA ha hecho alguna promesa en relación con la organización de la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2030. La FIFA tomará una decisión en el momento oportuno”, aseguraron. En medio de esa situación, dieron a conocer el comunicado oficial donde aclararon que “el Secretario General de la FIFA y los miembros de la Junta Directiva de la FIFA presentes reafirmaron su pleno apoyo al Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como único funcionario elegido por las 211 federaciones miembro de la FIFA”. Como contracara, el medio europeo Sky News aseguró que en dicho cónclave “los principales dirigentes de FIFA” se ausentaron y mencionaron entre los perfiles destacados que no estuvieron a la directora de fútbol (Jill Ellis), el director de desarrollo global del fútbol (Arsène Wenger), la directora de fútbol femenino (Sarai Bareman) y el director de operaciones (Kevin Lamour).