FMI: confirman en México pedido de ayuda a AMLO (faltan votos en board)

En las vísperas del inminente viaje a Washington de Martín Guzmán y en medio de las negociaciones con el FMI, hay hoy una certeza que preocupa al Gobierno. Aún no están los votos en el board del organismo financiero internacional, para que una eventual flexibilización del acuerdo de “Facilidades Extendidas” pueda ser aprobada. Como están las cosas a fin de febrero de 2021, el país sólo tiene garantizado la versión standard; con 10 años de plazo, comienzo de los pagos luego del cuarto año y liquidación de capital en los últimos semestres. Con fiscalizaciones, como mínimo, semestrales y la obligación de cumplir metas macroeconómicas, financieras y monetarias. Para cualquier otra alternativa, incluyendo el acuerdo flexible en plazos y pagos; el Gobierno tendrá que conseguir los votos necesarios en el directorio del organismo que maneja Kristalina Georgieva, los que por ahora no están garantizados. Comenzando por el de Estados Unidos, sin cuyo apoyo no habría posibilidad de ninguna versión del acuerdo de Facilidades Extendidas.