El FMI cerró el año con buenas noticias para Argentina

El FMI prometió así volver durante el 2023 sobre un tema clave para Argentina: el sobrecosto que debieron pagar países en desarrollo por el incremento de los combustibles, dinero que finalmente terminó perjudicando las posibilidades de recuperación en el primer año oficial de pospandemia. No es un tema desconocido para el país. Sergio Massa ya lo había discutido en octubre pasado con Kristalina Georgieva durante la reunión anual de otoño del FMI y el Banco Mundial; donde la directora gerente del Fondo le confirmó que para el año próximo se abriría un debate sobre la consideración del costo energético generado por la guerra.

En el caso puntual de Argentina, el debate se adelantó, y el capítulo fundamental no fue si habría o no reconocimiento, sino el monto del mismo. Para Argentina, éste habría superado los u$s4.500 millones; mientras que el FMI habla de no más de u$s3.000 millones. Se supone que cuando las partes vuelvan a tomar contacto, el tema volverá a estar sobre la mesa, y finalmente habrá acuerdo sobre el monto a liquidar desde el FMI. Este será en DEGs y servirán directamente para fortalecer las reservas del Banco Central. Es dinero que, además, no deberá ser tomado en cuenta como parte del Facilidades Extendidas vigente, sino como compensación general por el aumento de los precios de los combustibles durante este año, y el dinero que el país debió afrontar por este costo de naturaleza exógena. El mismo capítulo vinculado con la crisis ucraniana, deberá ser tomado en cuenta por el FMI en el momento de analizar la evolución de las reservas del Banco Central este año, y la posibilidad de reducir en parte la obligación de tener un incremento de más de u$s4.000 millones durante 2023.

Sobre el caso argentino, la reunión del Board sólo se detuvo en escuchar las explicaciones del staff técnico del organismo comandado por la norteamericana Gita Gopinath, que únicamente recalcó ante los directores de la entidad que el país había cumplido las metas del tercer trimestre, y que había cuestiones técnicas que resolver durante el 2023 para cerrar el primer año del Facilidades Extendidas. Ahora, con la aprobación y el anuncio final, antes del viernes 30 el país recibirá el dinero para no caer en default con el propio FMI.

El Fondo entrará desde el próximo lunes en una especie de receso obligado por las fiestas de fin de año. Al ser un organismo internacional, la mayoría de sus funcionarios viajan a sus países y regiones de origen. Retornarán a fines de la primera quincena de enero. Hasta entonces, no habrá fiscalizaciones desde Washington a Buenos Aires.