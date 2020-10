El FMI, que vuelve en noviembre, advirtió por presiones cambiarias

El propio FMI reconoció ayer que no tiene sentido pedir mucho más. En el primer comunicado firmado por el organismo, y conocido ayer, luego de la llegada a Washington de los enviados a Buenos Aires, señala que “Argentina enfrenta dificultades económicas y sociales complejas, en el contexto de una crisis de salud sin precedentes”. Sigue aclarando que “la profunda recesión ha provocado un aumento de los ya elevados niveles de pobreza y desempleo, cuyos efectos se ven agravados por importantes presiones en el mercado cambiario” y que “estos son desafíos excepcionalmente difíciles sin soluciones fáciles”. Afirma que “un conjunto comprensivo de políticas podría respaldar el restablecimiento de la confianza, pero deberá ser apropiadamente calibrado para fomentar la recuperación económica y asegurar la estabilidad macroeconómica”. Como se ve, nada que no firme, con vehemencia, también Guzmán o cualquier integrante del Gabinete de Alberto Fernández. Ese fue el clima que, creen en Buenos Aires, hubo durante la gira de los hombres y mujeres de Georgieva por el país. Lo que demostró el comunicado distribuido ayer desde la sede del organismo es que al menos en esta etapa de la economía argentina, el FMI parece un aliado incondicional de las políticas públicas. Y no el principal fiscalizador. Ahora habrá que esperar que se elabore el esperado “paper”, y conocer el clima con que los mismos actores volverán en noviembre al país, pero para discutir el acuerdo final que regirá por décadas la relación de la Argentina con el organismo financiero internacional.