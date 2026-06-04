La Chocolaterie 2026 apuesta a una edición récord con más de 120 expositores y fuerte presencia internacional

La feria dedicada al universo del chocolate se realizará en La Rural y se consolida como una plataforma de negocios, tendencias y consumo para una industria que continúa expandiéndose en Argentina.

La Chocolaterie celebrará este año la edición más grande de su historia.

La Chocolaterie celebrará este año la edición más grande de su historia . El evento especializado en chocolate y cacao se realizará el 27 y 28 de junio en el Pabellón Ocre de La Rural y reunirá a más de 120 expositores entre productores, chocolateros, emprendedores, empresas y proveedores vinculados al sector.

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Consolidada como uno de los principales encuentros de la industria chocolatera argentina, la feria combinará propuestas orientadas al consumidor final con un espacio profesional dedicado al networking , la capacitación y la generación de oportunidades comerciales .

“Esta es la edición más ambiciosa en la historia de La Chocolaterie. Superar los 120 expositores confirma el crecimiento de un espacio que conecta a toda la industria, del productor al consumidor” , destacaron desde la organización.

Se realizará el 27 y 28 de junio en el Pabellón Ocre de La Rural y reunirá a más de 120 expositores.

La expansión de La Chocolaterie acompaña la evolución de una industria que en los últimos años incorporó nuevas categorías, modelos de negocio y propuestas de valor.

Según datos compartidos por la organización, Argentina procesa más de 45.000 toneladas de cacao al año y el consumo promedio ya ronda los 2 kilos por persona.

En paralelo, crecen segmentos vinculados a chocolates de origen, productos bean-to-bar, desarrollos artesanales premium, líneas funcionales, opciones sin azúcar, productos sin gluten y nuevas propuestas orientadas a consumidores que buscan calidad, trazabilidad y diferenciación.

“La Chocolaterie es una vidriera de la industria local: conviven marcas con historia, nuevos talentos y proyectos que marcan el rumbo del sector”, afirmó la empresa.

La Chocolaterie (7) “La Chocolaterie es una vidriera de la industria local: conviven marcas con historia, nuevos talentos y proyectos que marcan el rumbo del sector”, afirmó la empresa.

Brasil impulsa la internacionalización del evento

Uno de los hitos de esta edición será la participación de distintas empresas impulsadas por la Embajada de Brasil en Argentina. La presencia brasileña aportará productores de cacao, chocolaterías bean-to-bar, empresas industriales y marcas que trabajan con ingredientes amazónicos como cupuaçu, cumarú, açaí y maracuyá.

Además, algunas de las compañías participantes cuentan con reconocimientos obtenidos en certámenes internacionales como los International Chocolate Awards y el Salón del Chocolate de París.

“La participación de Brasil amplía el alcance de La Chocolaterie y suma una mirada regional muy potente sobre el cacao y sus posibilidades”, expresó la compañía. La incorporación de estos actores fortalece el posicionamiento de Buenos Aires como un punto de encuentro estratégico para la industria chocolatera latinoamericana.

La Chocolaterie (52) La feria también funcionará como una radiografía de las tendencias que actualmente atraviesan al sector: la sofisticación del alfajor argentino.

Innovación y tendencias de consumo

La feria también funcionará como una radiografía de las tendencias que actualmente atraviesan al sector. Entre ellas se destacan el crecimiento de los chocolates de origen, la expansión del modelo bean-to-bar, el desarrollo de productos vinculados al bienestar, la sofisticación del alfajor argentino y la incorporación de ingredientes no tradicionales dentro de la chocolatería contemporánea.

La oferta incluirá desde chocolates elaborados con ingredientes amazónicos y minerales marinos hasta alfajores con sabores como Aperol, yerba mate, Malbec o piña colada, reflejando una creciente búsqueda de diferenciación dentro de la categoría.

La Chocolaterie (41) La Chocolaterie 2026 regresa a Buenos Aires los próximos 27 y 28 de junio, consolidándose como el evento imperdible para los amantes y profesionales del sector en el Pabellón Ocre de La Rural.

Espacio profesional y generación de negocios

Como en años anteriores, La Chocolaterie contará con un espacio profesional destinado a productores, emprendedores, distribuidores y especialistas del sector. La programación incluirá actividades de networking, workshops, encuentros comerciales y espacios de intercambio orientados al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio.

Además del público general, la feria busca consolidarse como una plataforma para la generación de vínculos estratégicos dentro de una industria que continúa ampliando su alcance y diversificando su oferta.

Datos clave: La Chocolaterie 2026

La Chocolaterie 2026 regresa a Buenos Aires los próximos 27 y 28 de junio, consolidándose como el evento imperdible para los amantes y profesionales del sector en el Pabellón Ocre de La Rural.

Esta edición contará con la destacada presencia de más de 120 expositores confirmados, incluyendo una importante participación de distintas empresas brasileñas que traerán lo mejor de su producción. Pensado tanto para el público general como para el sector corporativo, el evento ofrecerá un exclusivo espacio profesional diseñado para el networking y el desarrollo de workshops especializados. Las entradas generales ya se encuentran disponibles a un valor de $15.000.