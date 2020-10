Llega FMI mañana y Gobierno aprobaría primer test: recaudación creció más que la inflación

El Gobierno confía en que recibirá esta semana a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), con al menos una variable macroeconómica clave con signos de solidez. Se sabe en el Ministerio de Economía, que el organismo financiero mira con detenimiento la evolución de la recaudación impositiva contra la inflación; y la primera se encuentra por encima de la segunda. Y no por cuestiones temporales sino efectivas. Si bien hasta agosto los números estaban en rojo, en septiembre la tendencia cambió, y después de ocho meses los recursos tributarios se ubicaron entre 3 y 5 puntos porcentuales por encima de la inflación; creciendo 43,7% contra un esperado interanual no mayor al 40% (el resultado final lo publicará el INDEC el próximo 14). Sabe también el ministerio que maneja Martín Guzmán que al FMI no le importa cómo se llega a ese resultado, y si se trata de una mejora provocada por impuestos distorsivos (tributo al cheque o el ya definitivamente fundamental para la recaudación PAIS), con una baja en los ingresos que definen la actividad económica (el IVA se ubicó 13,3% por debajo de la inflación). Lo importante para la gente que llegará desde Washington, es que los ingresos del estado nacional estén por arriba de la inflación. De otra manera, habría poco para defender. Así lo habían hecho conocer desde la sede del FMI, alguno de los técnicos que llegarán al país para fiscalizar las cuentas nacionales; o que lo harán desde la capital de los Estados Unidos. Desde el primer momento en que se tomó la decisión de aceptar la misión controladora de cuentas nacionales, se sabía que el Palacio de Hacienda debía tener esta variable comparada “on track” para mantener una negociación seria. Los datos publicados el viernes (y que Guzmán conoció el miércoles), trajeron así tranquilidad para, ahora sí, discutir seriamente lineamientos de un posible acuerdo.