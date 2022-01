Martín Burgos: “Un acuerdo con el Fondo será importante para bajar la inflación”

Martín Burgos: El dólar oficial fue aumentando e impactó en el paralelo. El tipo de cambio oficial va a subir, se encuentra en el Presupuesto, tanto en el aprobado para 2021 como en el que no se aprobó para 2022. El primero estimaba un dólar en $110, número al cual estamos llegando ahora ,y el segundo estimaba un dólar a $135, con lo cual es probable que ronde ese número para fines de este año.

P.: ¿Cuáles considera que son las causas para la suba del blue?

M.B.: Por un lado, la suba del tipo de cambio oficial impacta en el blue. También hay cuestiones estacionales, como la necesidad de la gente que viaja afuera. Por otro lado, está la cosecha por la que entran dólares de las exportaciones a partir de marzo. El problema en el país es en el segundo semestre cuando ya pasa la cosecha.

P.: ¿Qué opina sobre el pedido del Fondo de achicar la brecha?

M.B.: Es lógico que el FMI quiera eso, incluso también es un objetivo del gobierno achicar la brecha. Pero sabemos que esta situación no puede sostenerse sin cepo. Incluso en el informe del Fondo acerca del acuerdo stand by, habla sobre la falta de controles de capitales que tuvo el gobierno anterior cuando recibió el prestamos en 2018. Es importante esperar a que se acomoden varios factores de la economía para, así, poder sacar las restricciones. Los precios están atados al dólar oficial, por lo que, si la brecha aumenta demasiado, empieza a haber una zozobra de devaluación y los comerciantes no saben qué precio poner. Ocurrió en la crisis cambiaria del 2018 y 2019, y en el alza del blue en octubre y noviembre de 2020. Es importante que la brecha no aumente.

P.: Si los precios están atados al dólar oficial y se estima que este llegará a $135 para fin de año, ¿cómo puede hacer el gobierno para que no siga aumentando la inflación?

M.B.: Creo que eso es una contradicción que tiene el gobierno, ya que el tipo de cambio alto genera mucha inflación. La principal causa de la inflación en 2021 fue el modelo de tipo de cambio alto. El problema es que, en esta circunstancia de alto endeudamiento, es prácticamente imposible lograr un tipo de cambio bajo. Además, hay otras cuestiones como las tarifas, ya que si se incrementan eso impacta en los costos, por lo que no es un equilibrio fácil de lograr. Por otro lado, hay un horizonte de incertidumbre por la negociación con el FMI. Yo considero que se va a acordar, se va a llegar a un punto intermedio y eso va a ser importante para bajar la inflación. Ya se arregló con los bonistas privados y también se permitió a las empresas privadas que paguen por sí mismas sus propias deudas en dólares con los acreedores. La alta inercia también impacta en la inflación, por ejemplo, ya hay muchos contratos firmados con un 50% de incremento anual. Entonces, hay una inflación autogenerada que se va estimulando ella misma por la inflación pasada. Esos contratos se transforman en inflación futura porque estipulan la marcha de los precios, como el alquiler, que está marcado por los precios del pasado.

P.: ¿Por qué se sostiene un tipo de cambio alto?

M. B.: Creo que es por la ilusión de que se generan más exportaciones y eso permite acumular más reservas para poder pagar la deuda. Y se genera una situación de cierta tranquilidad porque hay reservas y eso hace que no vayan todos corriendo al dólar. Pero en mi opinión es un error. Cuando devalúas, con un modelo de tipo de cambio alto, los salarios son bajos y la gente consume poco, por lo que bajan las importaciones y hay superávit comercial. En pandemia tuvimos dos superávits comerciales grandes, uno por la caída de las importaciones en 2020 y el segundo por los buenos precios en 2021 en una economía que se estaba recuperando.