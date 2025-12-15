Profertil cambia de manos: Adecoagro tomó el control total de la mayor productora de urea del país

La salida de Nutrien primero y de YPF después selló una operación por u$s1.200 millones que deja a la mayor planta de fertilizantes nitrogenados bajo control privado y con expectativas de expansión.

La mayor operación agroindustrial del año quedó sellada este lunes . Adecoagro y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) confirmaron la compra del 100% de Profertil , luego de que el directorio de YPF aprobara la oferta vinculante presentada por el grupo para adquirir el 50% restante de la compañía. La inversión total ronda los u$s1.200 millones y marca un punto de inflexión en el mercado de fertilizantes, al dejar fuera del capital tanto al Estado como a uno de los mayores jugadores globales del sector.

El cierre definitivo de la transacción fue comunicado oficialmente por las partes y completa un proceso que había comenzado en septiembre con la salida de Nutrien , el gigante canadiense que controlaba la mitad del capital. Con esta segunda etapa, Profertil, la principal productora de urea del país, pasa a estar controlada en un 90% por Adecoagro y en un 10% por ACA , a través de la sociedad Avaldi.

La compra de Profertil se estructuró en dos movimientos claramente diferenciados . El primero fue el cierre de la adquisición del 50% que pertenecía a Nutrien, concretado días atrás y valuado en torno a u$s600 millones . Esa operación implicó la salida de un actor global del negocio y un recambio completo en la conducción de la empresa.

El segundo paso se dio a comienzos de diciembre, cuando Adecoagro presentó una oferta vinculante a YPF para adquirir su participación. El jueves 11, el directorio de la petrolera aprobó la propuesta, y este lunes se oficializó la decisión. Según informó YPF, la operación se enmarca en su estrategia de focalización en el desarrollo no convencional: “Esta operación le permite a la compañía continuar enfocándose en su negocio estratégico, como es el desarrollo de Vaca Muerta”, señaló la empresa en su comunicado.

Profertil es un activo clave dentro del entramado agroindustrial argentino. Su planta ubicada en el polo petroquímico de Bahía Blanca tiene capacidad para producir alrededor de 1,3 millones de toneladas de urea granulada y 790.000 toneladas de amoníaco por año , y abastece cerca del 60% del consumo interno de ese fertilizante esencial para los cultivos extensivos.

Desde Adecoagro, el mensaje fue claro. “Estamos muy entusiasmados con Profertil. Se trata de una de las mejores compañías de Argentina, con un equipo profesional experimentado y comprometido”, afirmó Mariano Bosch, cofundador y CEO del grupo. Y agregó: “Queremos seguir potenciando esta operación, donde se transforma gas en un insumo clave para la producción de alimentos”.

profertil.jpg Profertil tiene su planta en Bahía Blanca. Abastece casi el 60% del consumo interno de urea.

Tether, Adecoagro y la estrategia de integración vertical en el agro

Detrás de la compra total de Profertil hay una estrategia financiera y productiva más amplia, que explica por qué Adecoagro pudo avanzar con una operación de esta magnitud. En los últimos meses, la compañía, listada en la Bolsa de Nueva York, recibió un fuerte respaldo de Tether, la empresa emisora de la principal stablecoin del mercado cripto, que desembolsó más de u$s600 millones para tomar el control de Adecoagro.

Ese ingreso de capital no fue neutro: permitió fortalecer la caja, habilitar inversiones de gran escala y acelerar un plan de integración vertical que busca combinar producción agrícola, energía y ahora también insumos críticos, como los fertilizantes nitrogenados. La compra de Profertil encaja de lleno en ese esquema.

Adecoagro es uno de los mayores grupos agroindustriales de la región. Opera unas 210.000 hectáreas en Argentina, Brasil y Uruguay, produce más de 3,1 millones de toneladas de productos agrícolas y genera más de 1 millón de MWh de energía renovable por año. Con Profertil, suma un eslabón clave que impacta directamente en los costos y la disponibilidad de insumos para el agro.

Desde ACA, el enfoque fue complementario. “Integrarnos en la producción local de urea granulada implica fortalecer nuestra provisión de un insumo clave para el agro”, sostuvo Ricardo Wlasicsuk, gerente general de la entidad, que nuclea a más de 130 cooperativas primarias en todo el país.

Para YPF, en tanto, la venta de Profertil se alinea con su Plan 4x4, que prioriza la reasignación de capital hacia activos estratégicos. En los últimos dos años, la petrolera avanzó en la salida de campos maduros y activos no centrales, mientras reforzó su presencia en Vaca Muerta con nuevas adquisiciones.

Lo cierto es que con el cambio de control, también vuelve a escena una discusión de fondo sobre la escala productiva de Profertil. En el sector recuerdan que, durante la etapa en la que YPF era socio de la compañía, se diseñó un proyecto de expansión industrial que contemplaba la construcción de una segunda planta de urea, lindante a la actual, con el objetivo de duplicar la capacidad productiva y reducir de manera estructural la dependencia de importaciones.

Se trata de una iniciativa cuya ingeniería técnica ya fue desarrollada y validada, pero que nunca llegó a materializarse. La razón no estuvo en la viabilidad del proyecto, sino en el contexto macroeconómico: restricciones financieras, volatilidad y falta de acceso al crédito a tasas razonables impidieron avanzar con una inversión de largo plazo y alto monto de capital.

Con Profertil ahora bajo control de Adecoagro y ACA, y con respaldo financiero internacional, el escenario vuelve a reabrir ese debate. Sin anuncios concretos por el momento, la posibilidad de ampliar la producción y avanzar hacia una mayor autosuficiencia en fertilizantes nitrogenados aparece como una de las principales expectativas del mercado frente a la nueva etapa que inicia la compañía.