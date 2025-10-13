Fuerte aumento en el plazo fijo: este es el banco que paga más intereses hoy, jueves 9 de octubre 2025







Con el inicio de una nueva semana de octubre, los bancos ajustan sus tasas para captar depósitos en pesos.

Plazos fijos en octubre del 2025 Depositphotos

El mercado financiero mantiene su atención puesta en las tasas que ofrecen los bancos por plazos fijos. En un contexto de inflación alta y volatilidad cambiaria, toda décima cuenta para los ahorristas que buscan que sus pesos rindan más.

A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) publica las tablas comparativas de cada entidad, la oferta de cada banco se mueve con rapidez, según su necesidad de captar depósitos.

Nueva semana de octubre, ¿nuevas tasas en el plazo fijo? Esta nueva semana de octubre, los bancos siguen ajustando sus tasas para competir por los depósitos en pesos. En los últimos meses, quedaron en evidencia los saltos en las tasas que ofrecen, algunos bancos se ubicaron cerca del 48% de Tasa Nominal Anual en ciertas condiciones.

Plazo Fijo Plata

La tabla oficial del BCRA es uno de los puntos de referencia para comparar las tasas que los bancos ofrecen para plazos de 30 días operados por canales digitales. No siempre los bancos trasladan los cambios del mercado a sus propuestas de manera inmediata, lo que puede generar desfases entre los niveles que ofrecen a los clientes y a los no clientes.

Uno, por uno, las tasas de interés de cada banco Según los registros del BCRA, para los depósitos online a 30 días, esta es la lista de los bancos según la Tasa Nominal Anual (TNA) a 30 días: Banco Nación: 39%

Banco Santander: 35%

Banco Galicia: 43%

Banco de la Provincia de Buenos Aires: 37%

BBVA: 37%

Banco Macro: 39%

Banco Credicoop: 39%

ICBC: 41,45%

Banco Ciudad: 35%