Plazo fijo: se estabilizan las tasas de interés y esto ganás si invertís $1.000.000 a 30 días

El Banco Nación ofrece distintas opciones para operar de manera online o en sucursal, con beneficios exclusivos para quienes eligen los canales digitales.

Gracias a su simulador online, el Banco Nación permite estimar de forma sencilla cuánto se obtendrá al finalizar el período.

En un escenario de inflación e incertidumbre cambiaria, los plazos fijos siguen ocupando un lugar central entre las herramientas de ahorro más elegidas por los argentinos. En octubre de 2025 , las entidades bancarias actualizaron las tasas de interés de sus depósitos.

De esta manera, el Banco Nación , por su respaldo estatal y la posibilidad de calcular con un simulador oficial cuánto se puede ganar al finalizar el período elegido, se posiciona como una de las más consultadas. Además, otra de las ventajas es la oportunidad de operar tanto de manera presencial en las sucursales como de forma electrónica a través del home banking o la aplicación móvil.

A continuación, conocé el detalle de cuánto se obtiene con una inversión de $1.000.000 en 30 días , según el canal elegido y tomando en cuenta la Tasa Nominal Anual (TNA) .

De acuerdo con el simulador oficial del Banco Nación, una inversión de $1.000.000 a 30 días en octubre de 2025, puede generar distintos rendimientos según la modalidad elegida.

Si el depósito se constituye de forma presencial en una sucursal, la TNA será del 29,50%, que equivale a una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 33,84%. Con estas condiciones, contarás con $24.246,58 de intereses, por lo que al finalizar recibirás un total de $1.024.246,58.

Por otro lado, quienes eligen operar a través del home banking o la aplicación oficial, acceden a un beneficio superior. En este caso, la entidad ofrece una TNA del 37,50% y una TEA del 44,68%, lo que permite obtener $30.821,92 en un mes sobre el dinero inicial. Así, el monto final al vencimiento asciende a $1.030.821,92.

La diferencia entre ambos canales se debe a la política de incentivar las operaciones digitales. Estas transacciones son más rápidas, reducen costos administrativos y, a su vez, permiten a los clientes obtener mayores beneficios por el mismo capital invertido.

Plazo fijo: tasas de los principales bancos en octubre 2025

Según el sitio web del Banco Central de la República Argentina (BCRA), esta es la TNA que ofrecen las principales entidades en octubre 2025, considerando depósitos a plazo fijo tradicionales:

Banco de la Nación Argentina: 37,5%

37,5% Banco Santander Argentina S.A.: 35%

35% Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.: 37,5%

37,5% Banco de la Provincia de Buenos Aires: 34%

34% Banco BBVA Argentina S.A.: 35,5%

35,5% Banco Macro S.A.: 38%

38% Banco Credicoop Cooperativo Limitado: 39%

39% ICBC: 35,15%

35,15% Banco de la Ciudad de Buenos Aires: 31%

Estas representan la rentabilidad de un año con un depósito a plazo fijo y permiten calcular ganancias mensuales dividiendo el porcentaje entre 12.